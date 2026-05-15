Emotionales Finale in Altach gegen Quali-Sieger Ried

Wenn Altach morgen auf Ried trifft, geht es sportlich um wenig, aber emotional um alles. Während Ried für das Play-off schont, sagt SCR-Urgestein Alexander Gorgon endgültig Servus.

In der Cashpoint Arena steht am Samstag (17:00 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) die Partie zwischen dem SCR Altach und der SV Ried ganz im Zeichen der Abschiede. Da Ried bereits als Qualigruppen-Sieger feststeht, kann Trainer Maximilian Senft im Ländle Kräfte für das Play-off-Halbfinale am Dienstag sparen. "Zum einen erlaubt uns diese Position ein gezieltes Belastungsmanagement, zum anderen gibt es uns die Möglichkeit, frische Beine aufs Feld zu bringen", erklärte Senft. Die Innviertler peilen dennoch den dritten Sieg in Serie gegen die Vorarlberger an.

Emotionales Karriereende von Alexander Gorgon

Der Fokus in Altach liegt vor allem auf Alexander Gorgon. Der 37-Jährige beendet nach beeindruckenden 488 Profispielen und 127 Toren seine aktive Laufbahn. Neben dem Routinier werden zahlreiche weitere Spieler verabschiedet: Lukas Gugganig, Luca Kronberger, Anteo Fetahu und Blendi Idrizi erhalten keine neuen Verträge. Zudem kehren die Leihspieler Marlon Mustapha, Srdjan Hrstic, Moritz Oswald und Precious Benjamin zu ihren Stammklubs zurück, was einen massiven Umbruch im Ländle-Kader für die kommende Saison bedeutet.

Altach will versöhnlichen Abschluss

Trotz der vielen Abgänge möchte sich die Mannschaft von Trainer Joachim Standfest mit einem positiven Ergebnis von den eigenen Fans verabschieden. Da es gut möglich ist, dass sich beide Teams bereits am Dienstag im Play-off erneut gegenüberstehen, könnte die Partie auch als taktisches Vorgeplänkel dienen. Ried will die Rückreise mit einem guten Gefühl antreten, während Altach alles daran setzen wird, der Legende Gorgon einen würdigen Abgang zu bescheren.