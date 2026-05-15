Sturm Graz jagt gegen Rapid ein Meister-Wunder!

In der Grazer Merkur-Arena geht es morgen um alles! Während Sturm Graz noch auf das Titel-Wunder hofft, kämpft Rapid um einen versöhnlichen Saisonabschluss. Beide Teams brauchen Schützenhilfe.

Ein Sieg ist Pflicht, alles andere ist wertlos. Mit dieser klaren Devise gehen Vizemeister Sturm Graz und der SK Rapid am Sonntag (14:30 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) in das direkte Duell am finalen Spieltag der Bundesliga. In der Merkur-Arena in Graz-Liebenau stehen beide Traditionsklubs unter massivem Zugzwang. Trennen sich die Teams mit einer Punkteteilung, bleiben die Blackies auf Rang zwei und Rapid auf dem enttäuschenden fünften Platz einzementiert. Nur ein Dreier hält für beide die Hoffnung auf ihre Saisonziele am Leben.

Blackies setzen auf Ingolitsch-Serie

Den wichtigeren Sprung können die Grazer vollbringen: Mit einem Sieg und einer gleichzeitigen Niederlage des LASK in Wien würde Sturm zum dritten Mal in Folge die Meisterschale stemmen. Trainer Fabio Ingolitsch gab sich vor dem Showdown kämpferisch: "Wir haben eine coole Ausgangslage, der LASK hat jetzt den Druck, wir können nur gewinnen." Sturm geht mit einer beeindruckenden Serie von zwölf Spielen ohne Niederlage in der Meistergruppe in das Finale, auch wenn zuletzt sieben Unentschieden dabei waren. Ingolitsch kündigte an, seine Jungs diesmal von der Leine zu lassen.

Rapid ohne Kapitän Seidl im Pech

Für Rapid-Trainer Johannes Hoff Thorup hat die Realität das Team nach dem frühen Aus im Titelkampf eingeholt. Dennoch ist Platz drei und damit ein gelungener Saisonabschluss noch möglich, sofern die Konkurrenten Austria und Salzburg mitspielen. Bitter für die Hütteldorfer: Kapitän Matthias Seidl wird in Graz definitiv fehlen. Der Protest gegen seine Rotsperre blieb erfolglos und wurde endgültig abgewiesen. Sollte Rapid nur auf Platz fünf landen, wartet der harte Gang in das Europa-League-Play-off.

Mögliche Aufstellungen:

Sturm Graz – SK Rapid

Anpfiff: 14.30 Uhr

14.30 Uhr Stadion: Stadion Liebenau, Graz

Stadion Liebenau, Graz Schiedsrichter: Lechner

Ergebnisse 2025/26:



1:2 (h)

1:2 (a)

2:0 (a)

Sturm Graz: Chudjakow - Vallci, Mitchell, Koller - Gazibegovic, Fosso, Gorenc Stankovic, Hödl - Kiteishvili, Mamageishvili - Jatta

Es fehlen: Le. Grgic, Lavalee (beide Kreuzband)

SK Rapid: Hedl - Schöller, Cvetkovic, Raux-Yao - Bolla, Amane, Lu. Grgic, Wurmbrand - Antiste, Weimann, Dahl

Es fehlen: M. Seidl (gesperrt), Mbuyi, Ndzie (beide Knie), Nunoo, Marcelin (beide Oberschenkel)

Fraglich: Horn (angeschlagen)

Live auf Sky Sport Austria.