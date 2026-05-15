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Meister-Showdown!

LASK greift nach dem Double – Austria nach Europacup

15.05.26, 23:39
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Ganz Fußball-Österreich blickt nach Favoriten! Der LASK kann gegen die Wiener Austria Geschichte schreiben. Ein einziger Punkt fehlt den Linzern noch zur großen Double-Sensation.

Die wendungsreiche Bundesliga-Saison bäumt sich ein letztes Mal für das große Finale auf. In der ausverkauften Generali-Arena gastiert der Tabellenführer LASK am Samstag (14:30 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) bei der Wiener Austria. Die Ausgangslage für die Athletiker ist glasklar: Bereits eine Punkteteilung reicht den Linzern für den zweiten Meistertitel der Klubgeschichte. Damit würde das Team von Dietmar Kühbauer das Double perfekt machen. Die Statistik spricht dabei eine deutliche Sprache, denn seit der Einführung der Dreipunkteregel 1995/96 wurde ein Tabellenführer am letzten Spieltag noch nie abgefangen.

Kühbauer muss Topscorer ersetzen

Obwohl der LASK in dieser Saison gegen die Veilchen noch ungeschlagen ist (2 Siege, 1 Remis), muss Kühbauer auf wichtige Stützen verzichten. Topscorer Moses Usor fällt mit einem Meniskuseinriss aus, zudem fehlt Modou Cissé wegen einer Gelbsperre. Dennoch gibt sich das Team laut dem Trainer sehr fokussiert. Offensivmann Krystof Danek warnte jedoch vor Übermut: "Wir werden Geduld brauchen und müssen unsere Chancen nutzen." Sollte der LASK tatsächlich verlieren, dürfte Verfolger Sturm Graz im Parallelspiel nicht gewinnen, damit die Schale dennoch nach Linz wandert.

Austria kämpft um Europa-Platz

Die Wiener Austria, aktuell im Kampf um die Plätze drei bis fünf, wird sich am Verteilerkreis sicher nicht kampflos ergeben. Trainer Stephan Helm versprach ein Spiel mit offenem Visier, um im Idealfall noch an Red Bull Salzburg vorbeizuziehen. Ein Sieg ist für die Wiener Pflicht, um Rang drei zu attackieren, falls Salzburg gegen Hartberg patzt. Bitter für die Veilchen: Abwehrchef Aleksandar Dragovic fehlt im Saisonfinale wegen einer Sperre. Helm sieht dies jedoch als zusätzlichen Ansporn für seine Mannschaft, die Saison mit einem Erfolgserlebnis zu beenden.

Mögliche Aufstellungen:

Austria Wien – LASK

  • Anpfiff: 14.30 Uhr
  • Stadion: Generali-Arena, Wien
  • Schiedsrichter: Gishamer

Ergebnisse 2025/26:

  • 1:2 (a)
  • 2:2 (h)
  • 1:4 (a)

Austria Wien: Sahin-Radlinger - Lee K., Wiesinger, Plavotic - Ranftl, Barry, Maybach, Lee T. - Fischer, Eggestein, Saljic

Es fehlen: Dragovic (gesperrt), Botic (Knöchel), Sarkaria (Kreuzband), El Sheiwi (Aufbau)

LASK: Jungwirth - Mbuyamba, Tornich, Andrade - Jörgensen, Bogarde, Horvath, Bello - Danek, Kalajdzic, Adeniran

Es fehlen: Cisse (gesperrt), Usor (Innenmeniskusriss), Smakaj (Knieverletzung)

Live auf Sky und ORF 1.

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