Cosmó: Heute startet mein Song Contest

Jetzt geht’s los! Heute, Dienstag steigt für Cosmó das offizielle Song Contest Kick-off. Mit der Straßenbahn geht’s in die Stadthalle.

„Es wird auf jeden Fall eine sehr schöne Fahrt durch die Stadt werden. Ich muss noch schauen, welche U-Bahn ich zur Stadthalle nehme.“ Gleich nach seinem Sieg im ORF-Vorentscheid zeigte sich unser Cosmó als Öffi-Fan. Jetzt startet seine „Mission Titelverteidigung“ und dafür nimmt er wirklich die Wiener Linien. „Am 5. Mai gibt’s die offizielle Verabschiedung. Da fahre ich dann mit der Straßenbahn zur Stadthalle,“ gibt er dafür im oe24-Interview im wahrsten Sinne des Wortes die Direktiven.

Straßenbahn der Wiener Linien mit ESC-Logo © Wiener Linien/Wöhrer

"Es wird Masken, Tänzer und ein extravagantes Outfit geben"

Nach einem Zwischenstopp an der Seite von Alfons Haider bei „Willkommen Österreich“ (Dienstag, 5. Mai, 22.03 Uhr ORF 1) steht am Donnerstag (7. Mai) um 16.45 Uhr endlich die erste ESC-Probe zum Electropop-Kracher „Tanzschein“ am Programm. „Es wird wieder Masken geben und professionelle Tänzer, dazu ein außergewöhnliches und extravagantes Outfit. Und es wird natürlich viel getanzt. Es ist ja ein Tanzschein und kein Stehschein!“

© ORF

Letzter der 35 Kandidaten auf der ESC-Bühne

Cosmó ist damit der Letzte der 35 Kandidaten, der auf die Bühne der Stadthalle darf, und beendet am Samstag (9. Mai) um 17.10 Uhr auch den Proben-Reigen. Ein gutes Training für das große Finale am 16. Mai, wo er ja mit Startnummer 25 ebenfalls als Letzter dran ist. „Das finde ich super. Die Leute sind dann wohl auch schon aufgewärmt fürs Tanzen. Ich muss nach meiner Performance nicht gar so lange auf das Ergebnis zittern.“