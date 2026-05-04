Überraschung: Cameron Diaz ist mit 53 Jahren noch einmal Mutter geworden

Ehemann und Rockstar Benji Madden (47) verkündet Baby-News auf Instagram - war es Leihmutterschaft?

Damit hat man in Hollywood nicht gerechnet: Cameron Diaz ist offensichtlich zum dritten Mal Mama geworden - dabei hat niemand etwas von einer Schwangerschaft der 53-Jährigen bemerkt! Ehemann und Rocker Benji Madden verkündete die freudige Nachricht auf seiner Instagram-Seite - Diaz reagierte darauf mit einem Herz.

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Diaz kleiner Sohn heißt Nautas

Madden verriet auch gleich den Namen des Babys: Nautas Madden. „Cameron und ich sind glücklich, aufgeregt und fühlen uns so gesegnet, die Geburt unseres dritten Kindes, Nautas Madden, bekannt zu geben. Willkommen in der Welt, Sohn!“ Weiter hieß es: „Wir lieben das Leben mit unserer Familie – unsere Kinder sind gesund und glücklich, und wir sind dankbar! Wir haben eine tolle Zeit. Wir senden all unsere besten Wünsche – die Familie Madden.“

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Drittes Kind durch Leihmutter?

Es ist das dritte Kind des Paares, das sich 2014 ineinander verliebte und seitdem sehr zurück gezogen lebt. Bereits das zweite Kind der Schauspielerin soll durch eine Leihmutter auf die Welt und damit in ihre Familie gebracht worden sein. Diaz plaudert selten über ihre Mutterschaft. 2022 sagte sie gegenüber „BBC Radio 2“: „Die Frauen, die Kinder in meinem Alter haben, sind gut und gerne 20 Jahre jünger, und das ist eine interessante Situation, weil ich ja nicht so alt bin.“