Baby-Überraschung! Cameron Diaz (53) wurde erneut Mama!

Die Hollywood-Schauspielerin und ihr Ehemann Benji Madden posteten ihr süßes Geheimnis auf Instagram. Die Freude der Fans ist groß.

Es ist eine Nachricht, die am heutigen Montagvormittag, dem 4. Mai, die internationale Unterhaltungswelt in freudiges Erstaunen versetzt: Hollywood-Star Cameron Diaz (53) und ihr Ehemann, der „Good Charlotte“-Gitarrist Benji Madden(47), sind erneut Eltern geworden. Mit der Ankunft ihres dritten Kindes scheint das Familienglück des Paares, das sich bereits im Jahr 2015 das Ja-Wort gab, nun endgültig gekrönt zu sein.

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Ein „Seefahrer“ namens Nautas

Die Verkündung der frohen Botschaft erfolgte – für das sonst sehr auf Privatsphäre bedachte Paar ungewöhnlich offen – via Social Media. Auf seinem Instagram-Account verlieh der stolze Vater seiner Euphorie Ausdruck: „Cameron und ich sind glücklich, aufgeregt und fühlen uns so gesegnet, die Geburt unseres dritten Kindes zu verkünden.“

Mit den schlichten, aber ergreifenden Worten „Willkommen auf dieser Welt, Sohn“ hieß er den jüngsten Spross willkommen. Auch der Name des Neukömmlings steht bereits fest: Nautas Madden. Ein Blick auf die Gestaltung der Geburtsanzeige verrät zudem die tiefere Symbolik hinter der Namenswahl. Anstelle eines Fotos des Neugeborenen teilte Madden das Bild eines Schiffes im Kartenformat, versehen mit der Aufschrift: „Seefahrer, Entdecker, jemand, der keine Angst vor dem Unbekannten hat.“





Dankbarkeit und Familienglück

Für Diaz und Madden ist es nach Tochter Raddix (6) und Sohn Cardinal (2) das dritte Kind. Während in Medienberichten immer wieder spekuliert wurde, dass die ersten beiden Kinder von einer Leihmutter ausgetragen worden seien, blieb eine offizielle Bestätigung seitens der Schauspielerin stets aus. Fest steht jedoch, dass die Familie für das Paar an oberster Stelle steht.

„Wir genießen das Leben mit unserer Familie – unsere Kinder sind gesund und glücklich, und wir sind unendlich dankbar!!!“, schreibt Benji Madden weiter und ergänzt kurz und knapp: „Wir haben eine tolle Zeit.“ Ein Gefühl, das Cameron Diaz offenbar vollends teilt, kommentierte sie den Beitrag doch vielsagend mit fünf Herz-Emojis.

Mit den abschließenden Worten „Wir schicken die besten Wünsche – die Madden-Familie“ verabschiedet sich das Paar vorerst wieder in die private Idylle. Wir schließen uns den zahlreichen Gratulanten an und wünschen alles Gute für die gemeinsame Zukunft zu fünft!