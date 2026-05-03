Ausmusterung und Angelobung in Landespolizeidirektion

In der Landeshauptstadt St. Pölten fand am 30. April 2026 eine Angelobungs- und Ausmusterungsfeier der LPD NÖ statt. In einem feierlichen Rahmen wurden insgesamt 131 Absolventinnen und Absolventen nach ihrer erfolgreichen Ausbildung in den Dienst gestellt.

Die Feierlichkeit markierte den Abschluss der Ausbildung für sechs Lehrgänge, womit insgesamt 131 Kolleginnen und Kollegen ab sofort die Sicherheit im Bundesland verstärken. Unter den Absolventen befanden sich vier Polizeigrundausbildungslehrgänge, ein Ausbildungslehrgang der „Fremden- und Grenzpolizei“ (FGP) sowie ein Grundausbildungslehrgang der „Grenzpolizeiassistenz“. Parallel dazu wurden 70 neue Lehrgangsteilnehmerinnen und -teilnehmer aus einem Polizeigrundausbildungslehrgang sowie einem FGP-Lehrgang feierlich angelobt.

© LPD NÖ

Dank und Anerkennung

An der Zeremonie nahmen Innenminister Gerhard Karner (ÖVP), der Abgeordnete zum NÖ Landtag Christoph Kainz sowie Landespolizeidirektor Franz Popp teil, um den jungen Absolventinnen und Absolventen persönlich zu gratulieren. „Die Stärkung der Exekutive geht weiter – fast 300 zusätzliche Polizistinnen und Polizisten für Oberösterreich und Niederösterreich sind der beste Beweis dafür“, freute sich Innenminister Gerhard Karner über den Zuwachs für die Polizei. Der aktuelle Personalhöchststand an Polizistinnen und Polizisten wird damit nachhaltig abgesichert.

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Landtagsabgeordneter Christoph Kainz unterstrich die Bedeutung der politischen Rahmenbedingungen: „Sicherheit steht auf der Prioritätenliste der Menschen ganz oben. Österreich und insbesondere Niederösterreich zählen zu den sichersten Ländern und Regionen der Welt. Voraussetzung dafür ist ein Innenminister, der für Klarheit und ausgezeichnete Rahmenbedingungen für unsere Polizei sorgt.“

Landespolizeidirektor Franz Popp zeigte sich stolz über den Zuwachs in der polizeilichen Familie: „Ich bin überzeugt, dass die neuen Kolleginnen und Kollegen ihren Dienst mit Professionalität und Menschlichkeit versehen werden. Mein besonderer Dank gilt heute auch den Familien und Partnern, die diesen Weg als wichtiges Fundament im Hintergrund begleiten.“

Ein starkes Zeichen für die Gemeinschaft

Die Polizeimusik Niederösterreich sorgte für den passenden musikalischen Rahmen des Festaktes, der von zahlreichen Ehrengästen aus Politik, Verwaltung und der Exekutive sowie den stolzen Angehörigen begleitet wurde.