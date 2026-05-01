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An diesem Spieltag: 21. Scudetto zum Abholen bereit
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Serie A

An diesem Spieltag: 21. Scudetto zum Abholen bereit

01.05.26, 11:13
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In der italienischen Serie-A stehen am Sonntag die Zeichen auf Titelvergabe. Tabellenführer Inter Mailand greift im Heimspiel der 35. Runde gegen Parma nach dem 21. Scudetto der Vereinsgeschichte.

Im Falle eines - erwartbaren - Sieges gegen den Liga-Zwölften (20.45 Uhr/live DAZN & im OE24-Liveticker)  ist das Team von Trainer Cristian Chivu vorzeitig Meister. Sollten SSC Napoli und AC Milan zuvor bereits patzen, stünden die "Nerazzurri" bereits vor dem Anpfiff als "Campione" fest.

Der drittplatzierte Stadtrivale Milan, der vier Runden vor Schluss zwölf Punkte Rückstand aufweist, gastiert am Samstag bei Sassuolo. Der Tabellenzweite aus Neapel wiederum liegt zehn Zähler hinter Inter und reist am Sonntag zum Fünften nach Como. Remisiert Milan und verliert Titelverteidiger Napoli, dann laufen die Inter-Spieler im San Siro gegen Parma bereits als Meister ein. Realistischerweise geht es aber für die Verfolger in den letzten Runden nur mehr um die Absicherung eines Top-4-Platzes, der zur Champions-League-Teilnahme berechtigt.

Denn selbst wenn die Konkurrenz gewinnen sollte, gilt Inters Triumph nur mehr als Frage der Zeit. "Es stehen noch vier Spiele aus, und wir brauchen noch drei Punkte", formulierte Chivu die einfache Rechnung. Der Rumäne zog zugleich eine erste Bilanz seiner ersten Saison als Inter-Cheftrainer. "Ich hatte großes Glück, denn die Jungs waren sofort mit an Bord. Wir hatten eine starke Saison: 25 Siege, 80 Ligatore. Das ist nicht leicht zu erreichen, und das Verdienst gebührt ihnen." Am Sonntag könnte Kapitän und Serie-A-Toptorschütze Lautaro Martinez, dem eine Wadenblessur zu schaffen machte, wieder fit sein und bei allfälligen Meisterfeierlichkeiten anführen.

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