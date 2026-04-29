Arrivederci Rom: Dybalas neuer Klub soll feststehen

Vor vier Jahren ist Paulo Dybala unter tosendem Applaus und Bengalo-Feuer bei der AS Roma empfangen worden. Nun neigt sich seine Zeit in der ewigen Stadt zu Ende, sein neuer Klub soll auch schon feststehen.

Seit 14 Jahren spielt Dybala in Italien, neben sieben Jahren Juventus kickte der heute 32-Jährige auch drei Jahre in Palermo gegen den Ball. Sein Abschied aus Rom wird auch ein Abschied aus der Serie A.

Der Vertrag bei der Roma läuft im Sommer aus, mit drei Toren und vier Vorlagen in 23 Spielen konnte er nicht an seine größte Zeit in Rot anknüpfen. Daher wird der Vertrag nicht verlängert.

Laut "ESPN" steht eine Rückkehr in sein Heimatland an, genauer gesagt zu den Boca Juniors. Eine Einigung soll bereits bestehen, unterzeichnet ist aber wohl noch nichts.