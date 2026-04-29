Nach Genick-Bruch: Jetzt spricht Klinsmann

Schockmoment im Fußball: Jonathan Klinsmann wird nach einem schweren Zusammenprall verletzt vom Platz getragen. Jetzt sprechen er selbst und sein Vater über die Situation.

Es waren dramatische Szenen, als sich Jonathan Klinsmann im Spiel seines Klubs AC Cesena gegen US Palermo (0:2) schwer verletzte und auf einer Trage vom Feld gebracht werden musste.

Schock für die Familie

Besonders für Vater Jürgen Klinsmann war die Situation belastend. In einem Interview sagte er: „Ich denke, dass sich jeder vorstellen kann, was es bedeutet, wenn man eine solche Nachricht als Eltern erfährt und dann noch die Bilder sieht, wie der Sohn vom Platz getragen wird. Und das alles aus einer Entfernung von mehr als 10.500 Kilometern!“

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Er hielt sich zum Zeitpunkt in den USA auf und ergänzte: „Natürlich möchte man in einer solchen Situation sofort zu seinem Kind.“

Schwere Verletzung bestätigt

Jonathan Klinsmann erlitt bei dem Zusammenprall mit Filippo Ranocchia einen Bruch des ersten Halswirbels. Für die Operation wurde er ins Universitätsklinikum Heidelberg gebracht.

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Dr. Stefan Hemmer erklärte nach dem Eingriff: „Wir haben die komplexe Fraktur sehr gut rekonstruieren können und die Instabilität behoben. Genauso wichtig ist nun der Heilungsverlauf, der aufgrund des ausgezeichneten körperlichen Zustandes von Jonathan Klinsmann eine gute Prognose hat.“

Genesung wird dauern

Jürgen Klinsmann sagte weiter: „Jetzt wissen wir mehr: Die Genesung wird ein wenig dauern, das ist sicher. Aber zum Glück ist er in den allerbesten Händen. Jonathan wird von exzellenten Medizinern betreut.“

Auch Jonathan Klinsmann selbst meldete sich zu Wort: „Ich habe seit Sonntag in Palermo, Cesena und vor allem in Heidelberg so viel Unterstützung, Hilfe und Zuspruch erhalten – dafür möchte ich mich bedanken.“