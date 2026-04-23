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Manuel Neuer
© Getty

„Sieht gut aus“

Bayern-Knall um Manuel Neuer (40)

Von
23.04.26, 09:14
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Der Bayern-Goalie spricht über seine Zukunft. 

Die Zukunft von Manuel Neuer bleibt eines der spannendsten Themen beim FC Bayern München im Saisonendspurt. Bleibt die Torwart-Ikone über den Sommer hinaus – oder beendet sie ihre Karriere? Eine endgültige Antwort steht noch aus, doch erstmals lässt Neuer selbst eine klare Tendenz erkennen.

Nach dem 2:0 im Pokalhalbfinale gegen Leverkusen äußerte sich der 40-Jährige bei Sky vorsichtig optimistisch: „Ich werde jetzt noch nichts verkünden. Aber im Moment sieht es gut aus.“ Es ist das erste Mal, dass Neuer öffentlich durchblicken lässt, wohin die Reise gehen könnte – sehr zur Freude der Bayern-Fans.

Manuel Neuer
© Getty

Seine positive Stimmung begründet der Weltmeister von 2014 vor allem mit dem aktuellen Mannschaftsgefüge und der Entwicklung unter Trainer Vincent Kompany: „Es sind nicht nur die Spieler auf dem Platz, es ist der gesamte Kader und Verein. Man merkt, dass etwas entstanden ist. Es ist die zweite Saison unter Vincent Kompany. Wir profitieren alle voneinander. Im Moment macht es sehr viel Spaß.“

Kein DFB-Comeback

Intern hat Neuer offenbar alle Freiheiten. Wie die BILD berichtet, kann er selbst entscheiden, wie es weitergeht – der Klub setzt ihn nicht unter Druck. Diese Linie unterstrich auch Sportvorstand Max Eberl bereits nach dem Viertelfinal-Hinspiel der Champions League bei Real Madrid (2:1). Damals sagte Eberl über seinen Keeper: „Er muss keine großen Argumente mehr liefern, soll einfach nur gesund und mutig bleiben. Wir haben gesagt, Manu möchte die Spiele jetzt im April machen. Dann werden wir uns hinsetzen.“

Keine Neuigkeiten gibt es über ein mögliches Comeback in der Nationalmannschaft. Neuer schloss wiederholt eine Rückkehr für die WM aus.

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