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Neun WM-Stars vertrauen auf die Beratung aus Kuchl

PL
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© DeFodi Images via Getty Images
Hinter den Kulissen der Nationalelf läuft der Transfer-Poker heiß. Ein unscheinbares Büro im Salzburger Kuchl zieht dabei die Fäden für gleich neun unserer hochkarätigen WM-Stars in Übersee.
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Patrick Wimmer regelte vor dem Abflug zur WM mit dem Wechsel zu Hoffenheim seine Zukunft. Bei anderen Teamspielern, etwa bei David Alaba und Stefan Posch, ist die noch ungeklärt. Ein Transferkandidat ist trotz laufendem Vertrag beim tschechischen Spitzenklub Viktoria Pilsen Tormannneuling Florian Wiegele. Der steirische 2,06 Meter-Riese ist unter anderem bei Panathinaikos Athen gefragt. Für ihn regelt die US-Agentur Gersh mit ihrem Österreich-Vertreter. Das ist der 55-jährige Halleiner Stefan Böhm mit Büro in Kuchl, der bereits 27 Jahre als Berater tätig ist. Seine Agentur "Grass is Green" verkaufte er vor Jahren an "You First" in Madrid, vor vier Jahren übernahm Gersh die Spanier. Auf Böhm, der ein abgeschlossenes BWL-Studium hat, vertrauen mit dem leider verletzten Baumgartner insgesamt sogar neun österreichische WM-Spieler: Auch Philipp Lienhart, Marco Friedl, Alexander Prass, Florian Grillitsch, Romano Schmid, Nicolas Seiwald und Michael Gregoritsch.

Ehrliche Meinung als Erfolgsgeheimnis im Hintergrund

Sie schätzen, dass Böhm ihnen ehrlich die Meinung sagt und er ihre Betreuung als Fulltime-Job über das ganze Jahr sieht, nicht nur in den Transferzeiten. Das zeigt am besten das Beispiel Schmid: Böhm lenkte seine Karriere zu Beginn bis zum Transfer nach Bremen, ehe Schmid glaubte, andere Agenten könnten ihn besser nach England bringen. Unter anderem der deutsche PR-Berater von Ralf Rangnick, Raphael Honigstein. Heuer kehrte Schmid wieder zu Böhm zurück. Auch Seiwald sah ein, dass er bei Böhm besser aufgehoben ist als beim deutschen Agenten Volker Struth. Böhms rechte Hand in Kuchl ist Thomas Mirtl, der Sohn des ehemaligen Austria Salzburg-Sekretärs in der Erfolgsära von Rudi Quehenberger und Otto Baric in den Neunzigerjahren.

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Marcel Sabitzer und Konrad Laimer stehen in schwarzen ÖFB-Jacken nebeneinander auf dem Rasen und klatschen in die Hände. Im Hintergrund sind weitere Spieler in roten ÖFB-Trikots und Zuschauerränge im Stadion zu sehen.
ÖFB-Stars Marcel Sabitzer (links) und Konrad Laimer (rechts) hier im Archivbild beim Applaus für die Fans. Während Sabitzer bei der deutschen Spitzenagentur Rogon unter Vertrag steht, lässt sich Laimer von der Münchner Roof-Agentur betreuen. © Getty Images

Vier Teamspieler vertrauen der Roof-Agentur mit Sitz in München und ihren Österreich-Chefs Andreas Sadlo und Günter Starzinger: Konrad Laimer, Posch, Xaver und Alexander Schlager. Sabitzer steht bei der deutschen Spitzenagentur Rogon von Roger Wittmann unter Vertrag, Jungstar Paul Wanner und Affengruber bei "11 wins" des Deutschen Christian Schmid. Alaba vertraut dem 83-jährigen israelischen Starberater Pini Zahavi und seinem Vater, Kevin Danso seinem älteren Bruder Emmanuel, Chukweumeka dem Herrn Papa. Wimmers Transfer brachte die Salzburger Agentur "More than Sports" von Frank Schreier über die Bühne. Zu ihren Spielerbetreuern gehört auch ein Ex-Teamstürmer: Edi Glieder.

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