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Arnautovic gesteht: "Wir leben getrennt"

© Instagram
Während sich Marko Arnautovic mit dem ÖFB-Team in den USA auf die Weltmeisterschaft vorbereitet, gewährt nun eine neue Doku intime Einblicke.
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In "Team Arnautović" auf Puls4 sprechen der Stürmer und seine Ehefrau Sarah offen über ihre Beziehung und gestehen dabei, dass sie im Alltag getrennte Wege gehen.

 "Wegen der Kinder so entschieden"

Was im ersten Moment wie das klassische Ende einer Ehe klingt, ist für die beiden eine bewusste und logische Konsequenz aus Markos Profikarriere. Während der Torjäger aktuell für seinen Klub in Serbien auf dem Platz steht und sich auf die WM fokussiert, lebt Sarah mit den gemeinsamen Töchtern Alicia und Emilia weiterhin im italienischen Bologna.

In der Puls-4-Doku spricht Sarah Arnautović über das unkonventionelle Beziehungsmodell: "Wir leben gerade getrennt – das haben wir so wegen der Kinder entschieden."

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Hinter der räumlichen Distanz steckt der Wunsch nach Stabilität. Nach etlichen Umzügen quer durch Europa und China haben die Töchter in Italien ihren festen Lebensmittelpunkt gefunden. Schule, Freunde und der eigene Sport – all das läuft in Bologna perfekt. Für ein stabiles Umfeld nimmt das Paar die Sehnsucht und das Pendeln quer über den Balkan in Kauf.

 Facetime statt Frühstückstisch

Der Alltag ohne den Papa ist für die Familie eine logistische Herausforderung, die Sarah größtenteils alleine stemmt. Von Romantik im Rampenlicht ist da oft wenig zu spüren. Statt gemeinsamen Abenden auf der Couch bestimmen eng getaktete Reisepläne, Telefonate und Absprachen über Ländergrenzen hinweg das Eheleben.

Dass dieses Modell nur mit einer starken Partnerin funktioniert, weiß der ÖFB-Star ganz genau. Marko zeigt sich in der Dokumentation ungewohnt emotional und reflektiert. Für ihn steht fest, dass sein sportlicher Erfolg nur durch das familiäre Opfer im Hintergrund möglich ist. Wenn die Familie sich dann sieht, wird die gemeinsame Zeit umso intensiver gelebt.

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