Personalia
Henkell Freixenet stärkt Führungsteam
Henkell Freixenet Austria hat zwei zentrale Führungspositionen neu besetzt. Seit März 2026 verantwortet Julia Stenkoski sämtliche Marketingagenden des Unternehmens in Österreich. Die 37-jährige Wienerin bringt mehr als 15 Jahre Erfahrung in den Bereichen Marketing, Brand Management und PR mit, insbesondere in der Wein- und Getränkebranche.
Neue Marketingverantwortung für internationales Portfolio
In ihrer neuen Funktion ist sie für das gesamte Markenportfolio der Henkell Freixenet Gruppe in Österreich zuständig. Dazu zählen unter anderem die Schaumweinmarken Henkell, Freixenet, Kupferberg, Mionetto Prosecco, Alfred Gratien Champagner und Gratien & Meyer Crémant. Ergänzt wird das Sortiment durch Spirituosenmarken wie Wodka Gorbatschow, Scharlachberg, Mangaroca Batida und Cardenal Mendoza sowie ein ausgewähltes Weinportfolio.
Nach ihrem Studium an der FH Wiener Neustadt sammelte Stenkoski Erfahrungen in Hotellerie, Weinmarketing und Agenturwesen. Zuletzt war sie zehn Jahre lang als Brand Managerin für ein Premium-Getränkeportfolio mit Schwerpunkt Champagner tätig.
"Mein Fokus liegt auf kreativen Kampagnen, starken Kooperationen und relevanten Touchpoints entlang der gesamten Customer Journey", erklärt Stenkoski.
Chizzola übernimmt Vertriebsverantwortung
Bereits Anfang 2026 wurde Claudio Chizzola zum Verkaufsdirektor von Henkell Freixenet Austria ernannt. Der gebürtige Salzburger ist seit mehr als 24 Jahren in der FMCG-Branche tätig und gehört seit zehn Jahren dem Vertriebsteam des Unternehmens an.
In seiner neuen Rolle verantwortet er die strategische und operative Weiterentwicklung sämtlicher Vertriebsaktivitäten. Dazu zählen die Umsatz- und Ergebnisverantwortung, die Führung des Außendienstes sowie die Weiterentwicklung der Vertriebsstrategie. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem Ausbau langfristiger Kundenbeziehungen und der Positionierung des Markenportfolios im Handel.
"Ich freue mich darauf, gemeinsam mit unserem Team erfolgreiche Entwicklungen weiterzuführen und neue Impulse im österreichischen Vertrieb zu setzen", so Chizzola.
Fokus auf Wachstum und Markenstärke
Für Geschäftsführer Philipp Gattermayer ist die Neubesetzung ein wichtiger Schritt für die weitere Entwicklung des Unternehmens. Mit Julia Stenkoski und Claudio Chizzola würden zwei erfahrene Branchenexperten zentrale Führungsaufgaben übernehmen. Während Stenkoski umfassende Expertise in Markenführung und strategischer Kommunikation mitbringe, verfüge Chizzola über langjährige Markt- und Vertriebskompetenz.
Henkell Freixenet Austria ist Marktführer im österreichischen Schaumweinsegment und setzt mit der Neuaufstellung auf die weitere Stärkung seiner Marken sowie nachhaltiges Wachstum im heimischen Markt. www.henkell-freixenet.at
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