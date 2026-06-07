Bayern-Boss mit Ansage an Real

Klartext von Bayern-Präsident Herbert Hainer! Am Freitag kündigte Real Madrids Florentino Perez an im Fall eines Sieges bei der heutigen Präsidentschaftswahl ein 150-Millionen-Angebot für den Bayern-Star Michael Olise abzugeben. Nun findet Bayern-Boss Hainer deutliche Worte zu dieser Ansage.

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"Michael Olise ist ein Spieler des FC Bayern München, der noch einen langen Vertrag hat - und wir sind kein Verkäuferverein. Sollte uns Florentino Pérez ein Angebot schicken wollen – was bisher ja nicht der Fall ist – kann er sich das sparen", verkündete der 71-Jährige am Rande eines Fanklubbesuchs.

Olise soll bleiben

Der mächtige Real-Chef sieht den Franzosen als Schlüsselspieler im Kampf um den Champions-League-Titel 2027. Auch José Mourinho, welcher nächstes Jahr an der Seitenlinie des spanischen Spitzenklubs stehen könnte, gilt als großer Olise-Fan. Die Bayern-Verantwortlichen wollen jedoch den Franzosen, der erst im Sommer 2024 kam, unbedingt halten.

Eins ist klar: Sollte er wieder so performen, wie er das in der vergangenen Saison getan hat, wäre er für beide Teams ein absoluter Unterschiedsspieler. Mit 22 Toren und 31 Vorlagen war er enorm wichtig für den Double-Gewinn der Münchner.

Bayerns Chefetage ist sich einig

Neben Hainer dürfte auch der Rest der Bayern-Chefetage eine klare Meinung im Fall Michael Olise haben. Der Franzose, welcher beim deutschen Rekordmeister noch einen Vertrag bis Sommer 2029 hat, gilt als unverzichtbar im Bayern-Kader und steht somit nicht zum Verkauf.

Michael Olise (24) © FC Bayern via Getty Images

So hatte sich bereits Ehrenpräsident Hoeneß im Zuge des DFB-Pokalfinales gegen den VfB Stuttgart (3:0) Ende Mai in Berlin in Richtung Real geäußert: "Der kann fünf Augen auf Olise werfen, der kriegt ihn nicht. Er bleibt unverkäuflich." Rummenigge meinte: "Für einen Spieler wie Olise gibt es kein Preisschild, das uns zucken lassen würde."