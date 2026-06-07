Hammer-Gerücht um Marc-André ter Stegen (34)

Der deutsche Star-Goalie steht vor einem Wechsel zum Rekordmeister.

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Die Zukunft von Marc-André ter Stegen sorgt erneut für Spekulationen. Nach einer schwierigen Saison könnte der deutsche Nationaltorhüter seine Karriere in den Niederlanden fortsetzen. Medienberichten aus Spanien zufolge beschäftigt sich Ajax Amsterdam mit einer Verpflichtung des 34-Jährigen.

Wie die Zeitungen "Mundo Deportivo" und "Sport" berichten, soll sich insbesondere Ajax-Trainer Míchel für einen Transfer einsetzen. Der Spanier kennt ter Stegen aus seiner Zeit beim FC Girona und möchte den erfahrenen Schlussmann offenbar nach Amsterdam holen.

Keine Zukunft bei Barca

Für ter Stegen wäre es möglicherweise die Chance auf einen Neustart. Die vergangene Saison verlief für den langjährigen Barcelona-Keeper alles andere als nach Wunsch. Beim FC Barcelona spielte er unter Trainer Hansi Flick keine Rolle mehr und wurde deshalb an den FC Girona ausgeliehen. Doch auch dort konnte er sich nicht nachhaltig empfehlen. Eine schwere Oberschenkelverletzung bremste den Torhüter aus, sodass er lediglich auf drei Pflichtspieleinsätze kam.

© Getty Images

Ein möglicher Wechsel dürfte allerdings nicht einfach werden. Zwar gilt eine Rückkehr in die Planungen des FC Barcelona als unwahrscheinlich, dennoch besitzt ter Stegen dort noch einen langfristigen Vertrag bis 2028. Hinzu kommt sein hohes Gehalt, das nach Medienberichten bei rund 15 Millionen Euro pro Jahr liegen soll. Genau dieser Punkt könnte für Ajax zur größten Hürde werden.

Sportlich würde der Transfer durchaus Sinn ergeben. Ajax sucht nach einer enttäuschenden Phase nach Stabilität und Erfahrung, während ter Stegen nach seiner Verletzung wieder regelmäßig auf höchstem Niveau spielen möchte. Ob beide Seiten jedoch eine finanzielle Lösung finden, bleibt offen.