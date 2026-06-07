Dänen-Kapitän Eriksen bricht am Spielfeld zusammen

Beim Testspiel zwischen der Ukraine und Dänemark ist der dänische Nationalspieler Christian Eriksen zusammengebrochen.

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Christian Eriksen ist am Sonntag beim Fußball-Test-Länderspiel Dänemarks gegen die Ukraine in Odense auf dem Platz zusammengebrochen. Der 34-jährige Mittelfeldspieler griff sich in der 65. Minute auf die Brust und fiel zu Boden. Es ist nicht der erste Zwischenfall, bei der EM 2021 war er bereits nach einem Herzstillstand zusammengebrochen und auf dem Feld wiederbelebt worden. Durch einen eingesetzten Defibrillator konnte er in der Folge wieder auf höchstem Niveau spielen.

Mitspieler riefen sofort die dänischen Teamärzte herbei und bildeten einen Sichtschutz um ihren Kapitän. Die Zuschauer riefen lautstark "Eriksen, Eriksen". Der Wolfsburg-Profi konnte nach einer ersten Behandlung wieder aufstehen und unter dem Applaus der Zuschauer und Spieler auf eigenen Beinen zu einem Krankenwagen gehen, der auf das Stadiongelände gefahren kam. "Christian Eriksen ist bei Bewusstsein, es geht ihm den Umständen entsprechend gut", gab der dänische Verband Entwarnung. Die Partie wurde beim Stand von 2:1 für Dänemark abgebrochen, beide Nationen hatten sich nicht für die nächste Woche startende WM in den USA, Mexiko und Kanada qualifiziert.