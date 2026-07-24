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Neues Führungstrio

Mertesacker: Vom Weltmeister zum DFB-Geschäftsführer

Per Mertesacker
© Getty Images
Das neue Führungs-Trio des DFB ist komplett! Nach Bundestrainer Jürgen Klopp und Sportdirektor Rudi Völler verstärkt jetzt auch Per Mertesacker die Verbandsspitze.
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Der 41-Jährige übernimmt ab 1. Jänner 2027 den Posten des Geschäftsführers Sport und folgt auf Andreas Rettig, der seinen Vertrag zum Jahresende auslaufen lässt. Das bestätigte der DFB am Freitag.

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Schon während der WM hatte sich der langjährige Arsenal-Nachwuchschef offen für eine Rückkehr zum Verband gezeigt. "Der Kontakt zum DFB ist nie abgerissen", verriet Mertesacker in seiner Rolle als WM-Experte  und sprach von neuer Dynamik in den Gesprächen. Die Verpflichtung von Klopp begrüßte er ausdrücklich: "Ich glaube, dass er etwas entfachen kann."

Bis zu seinem Amtsantritt wird Rettig den Ex-Teamspieler einarbeiten. Mertesacker erhält einen langfristigen Vertrag und soll gemeinsam mit Klopp und Völler den deutschen Fußball zurück an die Spitze führen.

WM-Held von 2014

Mit der Verpflichtung des Weltmeisters von 2014 setzt der DFB zudem konsequent auf frühere Topspieler in Schlüsselrollen. Mertesacker hatte seine Karriere 2018 beim FC Arsenal beendet und zuletzt die Nachwuchsakademie der "Gunners" geleitet. Für Deutschland absolvierte der frühere Innenverteidiger 104 Länderspiele und krönte seine Laufbahn mit dem WM-Titel 2014 in Brasilien.

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