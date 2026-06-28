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Wiener Sommerdeutschkurse: Anmeldung noch bis 3. Juli

Mehrere Kinder sitzen im Stuhlkreis in einem Klassenraum und unterhalten sich.
© Markus Wache
Die Stadt Wien unterstützt Schulanfänger beim Deutschlernen bereits vor dem Schulstart.
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Frist. Noch bis 3. Juli können Eltern ihre Kinder für die kostenlosen zweiwöchigen Sommerdeutschkurse anmelden. In kleinen Gruppen lernen Schulanfänger spielerisch und alltagsnah Deutsch. Nach großer Nachfrage im Vorjahr wurde das Angebot heuer auf 2.160 Plätze ausgebaut.

Emmerling. "Wie gut ein Kind Deutsch spricht, entscheidet darüber, ob es von Anfang an im Unterricht mitkommt", so Vizebügermeisterin Bettina Emmerling. "Wir haben ausreichend Plätze geschaffen und noch ist Zeit, sie zu nutzen."

Zielgruppe. Das Angebot richtet sich ausschließlich an Kinder, die im Herbst 2026 in Wien mit der Volksschule beginnen und als außerordentliche Schüler eingestuft wurden. Umgesetzt werden die Kurse von Interface Wien im Auftrag der Wiener Abteilung Integration und Diversität.

Termine. An fuenf Schulstandorten stehen drei Turnusse zur Wahl: 13. Juli, 27. Juli und 10. August 2026. Erstmals gibt es auch mehrsprachige Eltern-Info-Veranstaltungen am Bildungscampus Sonnwendviertel - auf Deutsch, Englisch, Tuerkisch und Arabisch.

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Anmeldung. Persoenlich bis 3. Juli in den Regionalstellen der MA 17 oder bei Interface Wien; online unter anmeldung.wienersommerdeutschkurse.at

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