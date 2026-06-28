Raiffeisen-Störung: Probleme bei Kartenzahlungen

Am heutigen Sonntagvormittag kam es bei der Raiffeisenbank offenbar zu technischen Schwierigkeiten. Kunden berichteten von abgelehnten Zahlungen mit Bankomatkarten.

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Die Störungen bei der Raiffeisenbank traten am Sonntagvormittag gehäuft auf. Laut dem Portal "Allestörungen" verzeichnete das Diagramm der Bank besonders gegen 9:00 Uhr zahlreiche Meldungen. Während um 8:40 Uhr noch 115 Störungsmeldungen eingingen, sank die Zahl bis 10:25 Uhr auf 59 Meldungen. Inzwischen liegen sie bei 27.

Diagramm zeigt viele Störungsmeldungen der Raiffeisen Bank in der Früh gegen 9 Uhr. © allestörungen.at

Frust bei Bankkunden

Ein verärgerter Bankkunde schilderte seine Erfahrungen gegenüber oe24: Er habe versucht, einen Museums-Eintritt mit seiner Bankkarte zu bezahlen, erhielt jedoch die Meldung "abgelehnt". Auch ein anschließender Versuch seiner Freundin, mit einer Raiffeisen-Bankomatkarte zu zahlen, schlug trotz ausreichender Deckung auf den Konten fehl. Nachdem die beiden bei "Allestörungen" online ähnliche Probleme anderer Nutzer bemerkt hatte, entschieden sie sich dazu, ihren Museumsbesuch zu verschieben und später zurückzukehren.

Hoffnung auf Problemlösung

Das betroffene Pärchen hofft nun, dass die technischen Probleme bei der Raiffeisenbank zeitnah behoben werden, um den Eintritt in das Museum schließlich bezahlen zu können. Die hohe Anzahl an Meldungen auf dem Portal deutet darauf hin, dass es sich nicht um Einzelfälle handelte, sondern eine größere Anzahl an Kunden von der Störung betroffen war.