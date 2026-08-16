Legendäre Villa am Attersee wird verkauft

Eine legendäre Seevilla in Weyregg am Attersee steht zum Verkauf. Das ehemals vom Skiindustriellen Josef "Pepi" Fischer genutzte Objekt könnte einen Rekordpreis in der Region erzielen.

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Die Fischer Privatstiftung bietet die prominente Immobilie in Weyregg am Ostufer des Attersees unter dem Titel "Der Beginn eines Sommermärchens - Seeresidenz auf eigener Halbinsel" an. Das zweigeschoßige und unterkellerte Haus wurde vom Salzburger Architekten Felix Cevela geplant und liegt auf einem 1.807 Quadratmeter großen Grundstück mit 410 Quadratmetern Wohnfläche, acht Schlafzimmern und sieben Badezimmern. Zur Liegenschaft gehören zudem 90 Meter eigene Uferlinie, ein privater Steg, ein Bootshaus sowie eine Boje.

Prominente Vorbesitzer und Geschichten

Schon als Junge radelte der spätere Skiindustrielle Josef "Pepi" Fischer die 45 Kilometer von seinem Wohnsitz Ried im Innkreis an diese Stelle, um zu baden. Anfang der Siebzigerejahre flog er per Hubschrauber nach München, um das Anwesen der Schauspielerlegende Heinz Rühmann abzukaufen. Fischer nutzte das Haus, das er stets als seinen "magischen Ort" bezeichnete, für privaten Rückzug, Empfänge und Geschäftstermine. Der gelernte Tischlermeister entwarf eigene Möbel wie einen Schrank mit verspiegelter Bar, Regale und ein Sofa, die in der werkseigenen Haustischlerei im Innviertel hergestellt wurden. In seinen letzten Lebensjahren lebte der 2020 im Alter von 90 Jahren Verstorbene, der auch eine Jagd im nahen Burgau gepachtet hatte, inmitten seiner Jagdtrophäen am See.

Beweggründe für den Verkauf

Als Grund für den Verkauf nennt Paul Fischer, Neffe des verstorbenen Ski-Patriarchen, dass das Areal in den letzten Jahren kaum noch genutzt wurde, die Kosten jedoch weiterlaufen und der Stiftungsvorstand unter Zugzwang stehe. Vermieten könne man so ein Objekt nicht. Begünstigte der Fischer Privatstiftung sind die vier Töchter des Skiindustriellen.

Hohe Preiserwartungen am Attersee

Das Salzburger Immobilienbüro Marlies Muhr berichtet von enormem Interesse an dem Objekt. Kolportierte Preisvorstellungen von 20 Millionen Euro wollen weder Makler noch Eigentümer kommentieren, jedoch gilt ein Preis im zweistelligen Millionenbereich als wahrscheinlich. Damit dürfte das Anwesen einen Spitzenwert in der Region erreichen. Zum Vergleich: Laut einer Auswertung von Remax kostete im Jahr 2025 eine Immobilie in Nussdorf 14 Millionen Euro.

Alternative Option am Traunsee

Für Interessenten mit einem zweistelligen Millionenbudget gibt es derzeit auch am nahe gelegenen Traunsee eine seltene Gelegenheit. Die sogenannte "Russenvilla" in Traunkirchen, die dem Antiquitätenhändler und Investor Jürgen Hesz gehört, wird derzeit um 15 Millionen Euro gehandelt.