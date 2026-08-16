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United in Cycling

Die beste Adresse für kleine Bike-Fans

© Luiza Puiu
Warum Mieten bei Kinderrädern das neue Kaufen ist. United in Cycling ist die Top-Adresse in Wien für Fahrrad-Abos.
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Kinder wachsen schnell – manchmal schneller, als uns lieb ist. Und gerade beim Fahrrad bedeutet das: Kaum passt das neue Rad perfekt, ist es oft schon wieder zu klein. Genau hier setzt United in Cycling in der Wiener Seestadt an. Das Fahrradgeschäft mit eigener Werkstatt hat sich auf hochwertige Kinderräder spezialisiert und bietet bereits seit 2015 ein Kinderrad-Abo an.

Nachhaltig und einfach

Das Prinzip ist so einfach wie nachhaltig: nutzen statt besitzen. Wird das Rad zu klein, kann unkompliziert auf die nächste Größe gewechselt werden. Die Fahrräder werden regelmäßig gewartet und serviciert, Reparaturen sind im Abo inkludiert. So bleiben hochwertige Räder lange im Kreislauf, statt nach kurzer Nutzungsdauer ungenutzt im Keller zu landen. In der Flotte finden sich hochwertige Kinderräder der Marken woom und Kubikes, darunter auch gebrauchte, professionell gewartete woom Bikes.

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Ein besonderer Fokus liegt auf den Marken woom und Kubikes. Beide stehen für hochwertige, leichte und kindgerechte Fahrräder, die speziell auf die Bedürfnisse junger Radfahrer abgestimmt sind – vom ersten Laufrad bis hin zum Fahrrad für größere Kids.

United in Cycling © Luiza Puiu

Warum also kaufen, wenn Kinder ohnehin laufend wachsen? Das Abo schont Ressourcen, schafft Platz zu Hause und sorgt gleichzeitig dafür, dass Kids immer auf einem Fahrrad unterwegs sind, das wirklich zu ihrer Größe passt. Und ganz nebenbei bleibt Radfahren damit unkompliziert – für Kinder und Eltern.

Alle Infos dazu

Das Kinderrad-Abo startet mit einem Laufrad bereits ab 16 Euro pro Monat. Alle Infos unter unitedincycling.com.

Oder direkt im Geschäft bei United in Cycling, Eva-Maria-Mazzucco-Platz 1/5/1, 1220 Wien.

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