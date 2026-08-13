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Spiel gegen Austria

Stunden vor Anpfiff: Beitar-Fans ziehen durch Wien

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Beitar-Fans in Wien
© Erich Weber
Um 20.30 Uhr trifft die Austria auf Beitar Jerusalem, schon am Nachmittag waren die Israelis in großen Zahlen in der Innenstadt unterwegs.
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Und das unter Beobachtung eines Polizei-Aufgebots. Immerhin sind wohl rund 1.000 Anhänger für das Rückspiel (2:1 für Austria) in der Conference-League-Quali in der Bundeshauptstadt zugegen. Obendrein gelten die Beitar-Fans als gewaltbereit.

Beitar-Fans in Wien
Beitar-Fans in Wien © Erich Weber
Beitar-Fans in Wien
Beitar-Fans in Wien © Erich Weber

Der Verein entstand in den 1930er-Jahren aus der Betar, einer zionistischen und rechtsradikalen Jugendbewegung. Heutzutage gilt der Verein als nahestehend zu Israels Premierminister Benjamin Netanjahu und speziell in der Fanszene als araberfeindlich.

Deshalb ist für 17 Uhr eine propalästinensische Kundgebung am Reumannplatz in Wien-Favoriten angesagt, wo gegen den Verein und vor allem die Fangruppierung "La Familia" demonstriert wird.

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Laut Polizei gegenüber der APA wurden "entsprechende Maßnahmen für die Sicherheit der Fangruppierungen und Versammlungsteilnehmer" getroffen.

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