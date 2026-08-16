Ausraster in Penzing
22-Jähriger demoliert sieben Autos
Ein randalierender Mann hat am Samstagnachmittag in Penzing einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der 22-Jährige soll in der Keißlergasse auf mehrere abgestellte Autos eingetreten und dabei erheblichen Schaden angerichtet haben. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und verständigte gegen 14.45 Uhr die Polizei.
Sieben Autos beschädigt
Als Beamte des Stadtpolizeikommandos Fünfhaus kurz darauf eintrafen, trafen sie auf den laut schreienden Verdächtigen. Der Österreicher wurde angehalten, verhielt sich laut Polizei jedoch unkooperativ und aggressiv. Insgesamt wurden sieben Pkw beschädigt. Wie hoch der entstandene Schaden ist, steht noch nicht fest.
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Polizist musste Dienst abbrechen
Auch während der Amtshandlung soll sich der 22-Jährige nicht beruhigt haben. Er bespuckte die Polizisten laut Polizei wiederholt und attackierte sie mit Fußtritten. Dabei wurde ein Beamter am rechten Knie und an einer Hand verletzt. Er konnte seinen Dienst nicht fortsetzen.
Wegen des Verdachts auf eine psychische Erkrankung wurde der Mann nach den Bestimmungen des Unterbringungsgesetzes in ein Spital gebracht. Gegen ihn ergingen Anzeigen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung, des Widerstands gegen die Staatsgewalt und der schweren Körperverletzung.
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