Bayern-Knall um Kane (32) und Olise (24)

Vor dem Duell gegen Paris St. Germain spricht Bayern-Patron Karl-Hein Rummenigge Klartext.

Am Dienstag steigt DER Kracher in der Champions League! Der FC Bayern trifft im Halbfinale (21 Uhr, live auf Sky) auf Titelverteidiger Paris St. Germain — ein Duell, das die Fußballwelt elektrisiert. Alles steht auf Angriff: Bayern will den großen Coup landen, PSG verteidigt den Thron. Spannung pur - auch am Verhandlungstisch.

Harry Kane: Vertrag nach Saisonende verhandeln

Klarer Plan: Nach Saisonende sollen die Bayern in konkrete Gespräche mit Superstar Harry Kane eintreten. Das bestätigte Karl‑Heinz Rummenigge im Talk mit dem Portal „t-online“. Kane kam 2023 für 100 Millionen Euro von Tottenham. Er ließ eine Ausstiegsklausel ungenutzt — ein starkes Signal, dass er in München bleiben will. Unter Trainer Vincent Kompany hat sich Kane zudem zum spielenden Stürmer entwickelt, ein Schlüssel für Bayerns Spielweise.

Michael Olise: Unverkäuflich

Rummenigge macht deutlich: Auch Star-Dribbler Michael Olise (24) ist nicht zu haben. Die Bayern wollen künftig keine Spieler mehr verkaufen, die sportlich fehlen würden. Für Olise gebe es kein Preisschild, das den Klub zum Zögern bringen würde. Zuletzt gab es ein Gerücht, wonach Real Madrid bis zu 150 Millionen Euro auf den Tisch für den Franzosen legen würde. Das steckt hinter den Ansage von Rummenigge: Er sendet vor dem Paris-Duell das klare Signal: Die Superstars bleiben bei uns!