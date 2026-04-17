COSORI Airfryer im Test: 85 % weniger Fett!

Die Nachfrage nach gesünderem Kochen steigt stetig – und genau hier setzt die COSORI Heißluftfritteuse mit 6,2 Litern Fassungsvermögen an. Der Hersteller verspricht bis zu 85 % weniger Fett bei gleichzeitig knusprigen Ergebnissen.

Doch hält das Gerät wirklich, was es verspricht? Wir haben uns den Airfryer genauer angesehen.

Gesünder frittieren ohne großen Aufwand

Der größte Vorteil eines Airfryers liegt im Prinzip der Heißluftzirkulation. Statt Speisen in Öl zu frittieren, werden sie durch heiße Luft gleichmäßig gegart. In der Praxis bedeutet das für Sie: deutlich weniger Fett, ohne komplett auf Geschmack und Konsistenz verzichten zu müssen.

In unserem Eindruck funktioniert das überzeugend. Pommes werden außen knusprig, innen weich, und auch Fleischgerichte behalten ihre Saftigkeit. Natürlich ist das Ergebnis nicht identisch mit klassischem Frittieren, aber der Unterschied fällt kleiner aus, als viele erwarten. Gerade im Alltag entsteht so eine deutlich leichtere Alternative.

COSORI Airfryer, Heißluftfritteuse 6,2L mit Sichtfenster und Shake Reminder, 12-in-1 Heissluftfritteuse, Fritteuse 85 Prozent weniger Fett, 50 Rezepte, 55 Prozent energiesparend, einfache Reinigung © Amazon

Durchdachte Ausstattung für den Alltag

Die COSORI Heißluftfritteuse ist klar auf Komfort ausgelegt. Das integrierte Sichtfenster erlaubt es Ihnen, den Garprozess jederzeit im Blick zu behalten, ohne das Gerät zu öffnen. Der sogenannte Shake Reminder erinnert Sie automatisch daran, das Gargut zu wenden, was besonders bei Pommes oder Gemüse für gleichmäßige Ergebnisse sorgt.

Mit 12 voreingestellten Programmen wird die Bedienung zusätzlich vereinfacht. Sie müssen keine komplexen Einstellungen vornehmen, sondern können viele Gerichte mit wenigen Klicks starten. Das spart Zeit und macht das Gerät auch für Einsteiger attraktiv.

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Effizient und zeitsparend

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Energieeffizienz. Im Vergleich zum klassischen Backofen arbeitet der Airfryer deutlich schneller und benötigt weniger Energie. Das liegt vor allem daran, dass kein langes Vorheizen nötig ist und die Hitze gezielter eingesetzt wird.

Gerade im Alltag macht sich das bemerkbar: kleinere Portionen sind schneller fertig, und Sie vermeiden unnötigen Stromverbrauch. Damit wird das Gerät nicht nur praktischer, sondern langfristig auch wirtschaftlicher.

Einfache Reinigung als echter Vorteil

Nach dem Kochen zeigt sich oft, wie alltagstauglich ein Gerät wirklich ist. Hier punktet die COSORI ebenfalls. Die Antihaftbeschichtung verhindert starkes Anhaften, und die herausnehmbaren Teile lassen sich unkompliziert reinigen.

Das bedeutet für Sie weniger Aufwand und mehr Komfort – ein nicht zu unterschätzender Faktor, wenn das Gerät regelmäßig genutzt wird.

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Aktuelles Angebot macht den Unterschied

Derzeit ist die COSORI Heißluftfritteuse zu einem reduzierten Preis von 85,70 Euro erhältlich, statt der ursprünglichen Preisempfehlung von über 100 Euro. Damit wird das Gerät besonders interessant für alle, die schon länger über einen Airfryer nachdenken.

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Fazit

Die COSORI Heißluftfritteuse überzeugt vor allem durch ihre Kombination aus gesünderer Zubereitung, einfacher Bedienung und praktischen Funktionen. Die Reduktion des Fettanteils ist im Alltag spürbar, auch wenn sie nicht jedes Gericht exakt wie aus der klassischen Fritteuse erscheinen lässt.

Wenn Sie Wert auf eine leichtere Ernährung legen, Zeit sparen möchten und ein vielseitiges Küchengerät suchen, ist dieses Modell eine überzeugende Wahl – insbesondere zum aktuellen Angebotspreis auf Amazon.