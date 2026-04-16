Fenster sauber ohne Aufwand? Dieser Roboter überzeugt!

Fensterputzen gehört für viele zu den unangenehmsten Aufgaben im Haushalt – zeitaufwendig, mühsam und oft mit streifigen Ergebnissen verbunden. Genau hier setzt der ECOVACS WINBOT Mini Fensterputzroboter an.

Aktuell ist das Gerät im CHIP Store reduziert erhältlich – und besonders interessant: Mit dem Gutscheincode OE24 können Sie sich zusätzlich einen weiteren Rabatt sichern.

Automatische Reinigung für streifenfreie Ergebnisse

Im Alltag zeigt sich schnell, wie viel Arbeit Ihnen dieser Fensterroboter abnimmt. Der WINBOT Mini haftet sicher an der Glasfläche und übernimmt die Reinigung vollständig automatisch.

Fensterputzroboter ECOVACS WINBOT MINI © Chip Store

Das Ergebnis:

Ihre Fenster werden gleichmäßig und streifenfrei gereinigt, ohne dass Sie selbst nacharbeiten müssen. Besonders bei großen oder schwer erreichbaren Flächen ist das ein klarer Vorteil.

Starke Technik im kompakten Format

Trotz seiner kompakten Bauweise überzeugt das Gerät mit leistungsstarker Technik. Mit einer Saugkraft von bis zu 7.500 Pa bleibt der Roboter zuverlässig an der Oberfläche haften.

Die integrierte Ultraschall-Sprühfunktion sorgt dafür, dass Verschmutzungen effektiv gelöst werden. Dadurch wird selbst hartnäckiger Schmutz deutlich einfacher entfernt.

Fensterputzroboter ECOVACS WINBOT MINI © Chip Store

Drei Reinigungsmodi für verschiedene Anforderungen

Der WINBOT Mini bietet mehrere Reinigungsmodi, sodass Sie den Einsatz flexibel anpassen können. Egal ob leichte Verschmutzungen oder gezielte Flecken – das Gerät passt sich entsprechend an.

Nach der Reinigung kehrt der Roboter automatisch zurück, was die Nutzung besonders komfortabel macht.

Sicher und durchdacht im Alltag

Mit einem Gewicht von nur 1,3 kg ist das Gerät leicht und einfach zu handhaben. Gleichzeitig sorgt ein integrierter Notstromakku dafür, dass der Roboter auch bei Stromausfall sicher an der Scheibe bleibt.

Das 4,7 Meter lange Kabel bietet zusätzlich ausreichend Bewegungsfreiheit.

Fensterputzroboter ECOVACS WINBOT MINI © Chip Store

CHIP-geprüftes Gesamtpaket

Der Fensterputzroboter wurde CHIP-geprüft und wird inklusive 1 Liter Reinigungslösung geliefert. Damit können Sie direkt starten, ohne zusätzliches Zubehör kaufen zu müssen.

Aktuelles Angebot im CHIP Store

Der ECOVACS WINBOT Mini ist aktuell für 229,00 € erhältlich – statt 299,00 €. Das entspricht einer Ersparnis von rund 23 %.

Zusätzlich können Sie mit dem Gutscheincode OE24 noch einmal sparen, was das Angebot besonders attraktiv macht.

Fazit

Wenn Sie sich das lästige Fensterputzen dauerhaft erleichtern möchten, ist der ECOVACS WINBOT Mini eine sehr interessante Lösung. Er kombiniert automatische Reinigung, starke Leistung und eine einfache Handhabung in einem kompakten Gerät.

Gerade durch das aktuelle Angebot im CHIP Store und den zusätzlichen Rabatt mit dem Code OE24 lohnt sich ein genauer Blick besonders – vor allem, wenn Sie langfristig Zeit und Aufwand sparen möchten!