MediaMarkt: Dieser smarte Poolroboter ist um 350 Euro reduziert

E-Commerce-Artikel Alle Produkte werden von der Redaktion unabhängig ausgewählt. Im Falle eines Kaufs des Produkts nach Klick auf den Link erhalten wir ggf. eine Provision.

Ein eigener Pool sorgt im Sommer für die perfekte Abkühlung – die Reinigung gehört allerdings für viele zu den weniger beliebten Aufgaben. Wer sich das lästige Schrubben sparen möchte, sollte jetzt einen Blick auf dieses Angebot werfen: Bei MediaMarkt gibt es den ECOVACS Ultramarine P1 Care Kit Poolroboter aktuell zum echten Top-Preis. Statt der UVP von 749 Euro kostet das Modell derzeit nur 399 Euro – Sie sparen damit beeindruckende 350 Euro.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Sauberer Pool ganz ohne Aufwand

Mit dem ECOVACS Ultramarine P1 übernimmt die Poolreinigung nahezu vollständig der Roboter. Das kabellose Modell reinigt nicht nur den Poolboden, sondern auch Wände und Wasserlinie und eignet sich für unterschiedlichste Poolformen und Oberflächen. Egal ob Beton, Vinyl, Fliesen, Glasfaser oder Mosaik – der Poolroboter passt sich flexibel an und sorgt für eine gründliche Reinigung.

ECOVACS Ultramarine P1 Care Kit Poolroboter © ECOVACS

Besonders praktisch: Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 180 Minuten kann der Roboter Becken mit einer Größe von bis zu 180 Quadratmetern in einem Durchgang reinigen. So bleibt mehr Zeit zum Entspannen und Genießen, während der Pool automatisch gesäubert wird.

Leistungsstarke Reinigung bis in jede Ecke

Ausgestattet mit einer UltraPure-Saugkraft von 4.800 GPH (rund 18.200 Liter pro Stunde) entfernt der Poolroboter zuverlässig Blätter, Sand, Insekten, Pollen und weiteren Schmutz. Das integrierte Doppelfiltersystem hält dabei sowohl grobe als auch besonders feine Partikel zurück und sorgt für kristallklares Wasser.

ECOVACS Ultramarine P1 Care Kit Poolroboter © ECOVACS

Dank der intelligenten SmartNavi-Navigation berechnet der Roboter effiziente Reinigungswege und erreicht laut Hersteller eine Bodenabdeckung von bis zu 99 Prozent. Hindernisse wie Abläufe oder Unterwasserleuchten werden dabei problemlos überwunden, sodass nahezu jede Ecke des Pools gereinigt wird.

Komfortable Steuerung per App

Ein weiteres Highlight ist die App-Steuerung. Über das Smartphone können Sie verschiedene Reinigungsprogramme auswählen, Zeitpläne festlegen und die Saugleistung individuell anpassen. So lässt sich der Pool auch dann reinigen, wenn Sie gerade unterwegs sind oder den Tag lieber im Liegestuhl verbringen möchten.

Das vollständig kabellose Design sorgt zusätzlich für maximale Bewegungsfreiheit im Wasser und macht den Einsatz besonders komfortabel.

ECOVACS Ultramarine P1 Care Kit Poolroboter © ECOVACS

Jetzt das MediaMarkt-Angebot sichern

Poolroboter gehören zu den beliebtesten Sommerhelfern – und Angebote dieser Größenordnung sind eher selten. Wer seinen Pool künftig komfortabel und gründlich reinigen lassen möchte, sollte sich den ECOVACS Ultramarine P1 Care Kit Poolroboter jetzt genauer ansehen. Statt 749 Euro UVP kostet das Modell aktuell bei MediaMarkt nur 399 Euro. Mit einer Ersparnis von 350 Euro ist das eines der attraktivsten Pool-Angebote der Saison.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.