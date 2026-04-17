Dieser Mähroboter mäht komplett selbstständig – jetzt minus 20%!

Rasenpflege war lange zeitaufwendig und körperlich anstrengend – doch moderne Technik übernimmt heute einen Großteil der Arbeit. Der DREAME A2 1200 Mähroboter gehört zu den innovativsten Modellen auf dem Markt und kombiniert intelligente Navigation mit präziser Schnittleistung.

Aktuell ist das Gerät im befristeten Angebot erhältlich und deutlich reduziert.

Intelligente Navigation statt Begrenzungskabel

Ein entscheidender Unterschied zu vielen klassischen Mährobotern: Dieses Modell kommt komplett ohne Begrenzungskabel oder RTK-System aus.

Dank 360° 3D-LiDAR und KI-Vision erkennt der Roboter seine Umgebung in Echtzeit und navigiert selbstständig durch Ihren Garten.

DREAME A2 1200 Mähroboter – kabellos ohne RTK, für Flächen bis zu 1200 m², mit 360° 3D-LiDAR & KI-Vision, Steigfähigkeit bis zu 50% (26,5°), u-förmiger Mähpfad, 5 cm EdgeMaster-Präzisionsschnitt © Amazon

Für Sie bedeutet das:

Kein aufwendiges Verlegen von Kabeln

Schnelle Inbetriebnahme

Flexible Nutzung auch bei komplexen Gärten

Präziser Schnitt bis in die Kanten

Mit dem EdgeMaster-Präzisionsschnitt (bis 5 cm) sorgt der Mähroboter dafür, dass auch Randbereiche sauber geschnitten werden – ein Punkt, bei dem viele Geräte Schwächen zeigen.

Der u-förmige Mähpfad garantiert dabei ein gleichmäßiges Schnittbild über die gesamte Fläche.

DREAME A2 1200 Mähroboter – kabellos ohne RTK, für Flächen bis zu 1200 m², mit 360° 3D-LiDAR & KI-Vision, Steigfähigkeit bis zu 50% (26,5°), u-förmiger Mähpfad, 5 cm EdgeMaster-Präzisionsschnitt © Amazon

Starke Leistung auch bei schwierigen Flächen

Der DREAME A2 ist für Flächen bis zu 1200 m² ausgelegt und bewältigt sogar anspruchsvolle Bedingungen:

Steigungen bis zu 50 %



Unebene Rasenflächen



Unterschiedliche Gartenstrukturen



Damit eignet sich das Gerät nicht nur für einfache Gärten, sondern auch für komplexere Grundstücke.

DREAME A2 1200 Mähroboter – kabellos ohne RTK, für Flächen bis zu 1200 m², mit 360° 3D-LiDAR & KI-Vision, Steigfähigkeit bis zu 50% (26,5°), u-förmiger Mähpfad, 5 cm EdgeMaster-Präzisionsschnitt © Amazon

Leiser Betrieb und volle Automatisierung

Im Alltag arbeitet der Mähroboter weitgehend autonom. Sie müssen sich kaum noch um die Rasenpflege kümmern – der Roboter übernimmt Planung und Durchführung selbstständig.

Gleichzeitig bleibt der Betrieb angenehm leise, sodass er auch während des Tages kaum stört.

DREAME A2 1200 Mähroboter – kabellos ohne RTK, für Flächen bis zu 1200 m², mit 360° 3D-LiDAR & KI-Vision, Steigfähigkeit bis zu 50% (26,5°), u-förmiger Mähpfad, 5 cm EdgeMaster-Präzisionsschnitt © Amazon

Aktuelles Angebot

Der DREAME A2 1200 ist aktuell für 1.108,24 € erhältlich – statt 1.410,76 €.

Das entspricht einer Ersparnis von 21 % für ein Gerät dieser technischen Klasse.

Fazit

Wenn Sie Ihren Garten auf ein neues Level bringen möchten, ist dieser Mähroboter eine der modernsten Lösungen derzeit. Er kombiniert smarte Navigation, präzisen Schnitt und einfache Handhabung in einem Gerät.

Durch das aktuelle Amazon-Angebot wird das Modell zusätzlich interessant – besonders für alle, die maximalen Komfort bei der Rasenpflege suchen und bereit sind, in moderne Technik zu investieren!