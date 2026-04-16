Frühling außer Kontrolle: Mai bringt Kälte, Unwetter und plötzliche Hitze-Welle

Der Mai 2026 wird alles, nur nicht langweilig. Der Wonnemonat zeigt sich völlig unberechenbar. Neue Prognosen sprechen von extremen Schwankungen, von Kaltluft bis Sommerwärme, begleitet von gefährlichen Gewittern.

Schon jetzt ist klar: Der „Wonnemonat“ macht seinem Namen heuer nur teilweise Ehre. Statt stabilem Frühlingswetter erwartet Meteorologen ein deutlich zu warmer, aber gleichzeitig wechselhafter Monat mit erhöhtem Risiko für extreme Wetterlagen.

Langfristmodelle zeigen, dass die Temperaturen im Mai spürbar über dem Durchschnitt liegen könnten. Doch die Wärme bringt nicht nur angenehme Tage. Statt stabiler Hochdrucklagen droht eine Mischung aus Hitze und wechselhaften Phasen, die das Wetter besonders unberechenbar macht.

Gewitter-Gefahr steigt massiv

Parallel zur Wärme wächst auch das Risiko für Unwetter. Meteorologen warnen vor kräftigen Gewittern, Starkregen und stürmischen Böen. Der Niederschlag fällt dabei oft nicht gleichmäßig, sondern in heftigen, kurzen Ereignissen.

Besonders heikel: Die Unwetter können lokal sehr unterschiedlich ausfallen. Während es an einem Ort ruhig bleibt, kann wenige Kilometer weiter bereits ein heftiges Gewitter wüten.

Kaltluft sorgt für gefährliche Mischung

Vor allem in der ersten Monatshälfte bleibt die Lage angespannt. Immer wieder kann kalte Luft aus dem Norden nach Mitteleuropa strömen und auf warme Luftmassen treffen. Genau diese Konstellation gilt als Auslöser für instabiles und teils extremes Wetter.

Diese Gegensätze sorgen für Spannung in der Atmosphäre und erhöhen die Wahrscheinlichkeit für plötzliche Wetterumschwünge.

Erst später kommt der Sommer durch

Erst gegen Ende des Monats könnte sich die Lage beruhigen. Ab etwa dem 20. Mai steigen laut Prognosen die Chancen auf stabileres Wetter mit frühsommerlichen Temperaturen über 25 Grad.

Bis dahin bleibt der Mai jedoch eine echte Wundertüte. Zwischen Kälte, Hitze und Gewittern ist alles möglich – und genau das macht ihn heuer so schwer berechenbar.