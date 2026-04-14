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Graz als Hotspot

Steiermark mit höchster Blitzaktivität

14.04.26, 09:10
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Die höchste Blitzdichte unter den Bundesländern verzeichnete wie schon in den letzten Jahren die Steiermark.

Österreich. In Österreich sind 2025 so wenige Blitzeinschläge gemessen worden wie noch nie. Insgesamt hat der Blitz-Informationsdienst ALDIS/BLIDS im ganzen Jahr nur 45.000 Erdblitze (Wolke-Erde-Blitzschläge) registriert, das waren um 55 Prozent weniger als im Jahr davor. Das geht aus dem aktuellen Blitzatlas mit Messungen aus allen 94 Bezirken hervor. Österreichischer Blitz-Hotspot war vergangenes Jahr Graz.

Mit 1,23 Blitzeinschlägen pro Quadratkilometer liegt Graz (Stadt) im Jahr 2025 an erster Stelle bei der Blitzdichte, gefolgt von Hartberg-Fürstenfeld (1,19) und Weiz (1,12). Die geringste Blitzdichte ermittelte ALDIS/BLIDS in Rust (Stadt) mit 0,15 Blitzereignissen pro Quadratkilometer sowie in Krems an der Donau (Stadt) mit 0,15 und Tulln (0,17).

Steiermark mit höchster Blitzaktivität

Die höchste Blitzdichte unter den Bundesländern verzeichnete wie schon in den letzten Jahren die Steiermark mit 0,72 Blitzeinschlägen pro Quadratkilometer. Mehr als ein Viertel aller gemessenen Erdblitze - fast 12.000 Ereignisse - registrierte ALDIS/BLIDS dort im Jahr 2025. Blitzreichster Bezirk war Liezen mit fast 2.000 Erdblitzen.

Nicht nur in Österreich, sondern im gesamten DACH-Raum ist die Blitzaktivität im Jahr 2025 stark gesunken: Insgesamt sind in Österreich, Deutschland und der Schweiz nur 167.000 Erdblitze gemessen worden - so wenige wie noch nie. Österreich (0,54) und die Schweiz (0,53) hatten eine ähnliche Blitzdichte über die gesamte Fläche. In Deutschland war diese mit 0,28 sogar noch einmal deutlich geringer.

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