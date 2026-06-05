Hurra! Die Retzer Weinwoche ist eröffnet

Mit einem Besucherrekord und zahlreichen Ehrengästen wurde die 57. Retzer Weinwoche im Sparkassengarten kürzlich feierlich eröffnet.

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Das traditionsreiche Fest der Winzerinnen und Winzer an der Weinstraße Weinviertel unterstreicht einmal mehr seine Bedeutung als eines der wichtigsten Weinereignisse Niederösterreichs.

Ein festlicher Einzug

Gemeinsam mit dem Retzer Bürgermeister Stefan Lang (ÖVP) begrüßten die Organisatoren der Retzer Weinwoche – Kerstin Schüller, Leopold Wurst, Hannes Graf und Geschäftsführer Franz-Joseph Stift – zahlreiche Persönlichkeiten aus Politik, Weinbau und Wirtschaft. An der Spitze der Ehrengäste die Bundesweinkönigin Laura Hummel, Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP), Bundesweinbaupräsident NR-Abg. Johannes Schmuckenschlager, NÖ Weinbaupräsident Reinhard Zöchmann, Bezirkshauptmann Mag. Karl-Josef Weiss sowie NV-Regionaldirektor Gerald Haselbacher.

Schönste Visitenkarte der Weinviertler Gastfreundschaft

Höhepunkt des Eröffnungsabends war die Auszeichnung der besten Weine der Region

Die eingereichten Weine wurden bereits im Vorfeld von Fachjurys bewertet. Im Rahmen der Eröffnung erfolgte die feierliche Prämierung der Sortensieger sowie der Top-10-Sieger, die eindrucksvoll die hohe Qualität und Vielfalt des Weinbaus im westlichen Weinviertel dokumentieren.

Bis Sonntag, 7. Juni präsentieren die Winzerinnen und Winzer ihre besten Weine im stimmungsvollen Ambiente des Sparkassengartens. Dazu erwarten die Gäste regionale Spezialitäten, kulinarische Schmankerl und gesellige Stunden im Zeichen von Wein, Genuss und Weinviertler Gastfreundschaft.

Die Retzer Weinwoche bleibt damit ein unverzichtbarer Treffpunkt für Weinfreunde, Genießer und Gäste aus Nah und Fern – und ein starkes Schaufenster für die Weinwirtschaft der Weinstraße Weinviertel.