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Blitz schlägt in einem Wald ein
© Getty

Wetter-Warnung

Gewitter im Anmarsch: Hier kann es krachen

Von
16.04.26, 07:19
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In Teilen Österreichs muss man mit Gewittern rechnen. 

Zeitweise scheint am Donnerstag die Sonne. Es gibt aber auch einige stärkere Wolkenfelder, und von Westen her ziehen auch ein paar Regenschauer durch. Lokal können dabei auch Gewitter entstehen. Der Wind weht schwach bis mäßig aus West bis Nordost. Frühtemperaturen 5 bis 10 Grad, Tageshöchsttemperaturen 15 bis 22 Grad.

Es bleibt unbeständig

Am Freitag scheint zunächst meist die Sonne. Ab Mittag bilden sich einige Haufenwolken und besonders in Ober- und Niederösterreich örtlich Regenschauer. Der Wind weht schwach, in Niederösterreich, in Wien und im Burgenland auch mäßig aus Nordwest bis Nordost. Frühtemperaturen 3 bis 11 Grad, Tageshöchsttemperaturen 17 bis 23 Grad.

Am Samstag ist es zunächst strahlend sonnig. Um die Mittagszeit kommen aber vor allem im Berg- und Hügelland Quellwolken auf. Es kann lokal den einen oder anderen Regenschauer geben. Mitunter können auch einzelne eingelagerte Gewitter nicht völlig ausgeschlossen werden. Am längsten sonnig ist es ganz im Osten. Der Wind weht schwach bis mäßig aus nördlichen Richtungen. Frühtemperaturen 3 bis 10 Grad, Tageshöchsttemperaturen 17 bis 23 Grad.

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