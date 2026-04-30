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© Getty

Ex-ÖFB-Kicker

Turin-Abschied: Lazaros nächster Klub wird wohl exotisch

30.04.26, 18:54
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Seit 2022 spielt Valentino Lazaro beim FC Turin in der Serie A. Ein Jahr später wurde seine Leihe permanent, der damals unterzeichnete Dreijahres-Vertrag läuft nun aus und wird nicht verlängert.

Letzteres wird schon länger berichtet, wohl auch deshalb kann der mittlerweile 30-Jährige schon länger nach einem neuen Verein suchen. Die Auswahl ist laut Transfer-Experte Nicolo Schira aber äußerst exotisch.

Konkretes Interesse hat Palmeiras São Paulo aus Brasilien. Der frischgebackene "Campeão Paulista" – Staatsmeister – könnte bereits an einem Transfer des 36-fachen ÖFB-Nationalspielers arbeiten.

Nicht näher genannte Konkurrenz gibt es aus Saudi-Arabien und Katar, von einem europäischen Klub ist in diesem Bericht nicht die Rede.

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