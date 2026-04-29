Arnautovics Präsidentschafts-Kandidatur: Jetzt spricht ÖFB-Star

Ein Video von Marko Arnautovic sorgte auf Social Media für mächtig Gesprächsstoff: Der ÖFB-Star wurde beim Aufhängen von Plakaten mit der Aufschrift „Marko for President“ gefilmt. Jetzt klärt er alles auf.

Der Sommer 2026 markiert für Marko Arnautovic den sportlichen Höhepunkt seiner langen Karriere. Im Alter von 37 Jahren erfüllt sich der Stürmer seinen letzten großen Traum und nimmt erstmals an einer Weltmeisterschaft teil.

Erst am Wochenende feierte er zudem mit Roter Stern Belgrad den Meistertitel in Serbien. Doch während die Gerüchte über einen Abschied aus Belgrad nach Saisonende lauter werden, rückt plötzlich ein ganz neues Thema in den Fokus.

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Plakate sorgen für Aufsehen

Auf dem Kanal „Thug Life Austria“ ist ein Video aufgetaucht, das den Rekordspieler in einer ungewohnten Rolle zeigt. Arnautovic ist dabei zu sehen, wie er eigenhändig Plakate anbringt. Die Botschaft darauf ist eindeutig: „Marko for President“.

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In den sozialen Netzwerken löste dieser Clip sofort eine Lawine an Spekulationen aus. Bereitet der Wiener etwa tatsächlich einen mutigen Schritt in die Politik vor oder plant er bereits die Zeit nach seiner aktiven Fußballerkarriere?

Fans feiern die Aktion

Innerhalb kürzester Zeit sammelten sich hunderte Reaktionen unter dem Video. Die österreichischen Fans zeigen sich aus dem Häuschen und feiern ihr Idol.

Jetzt lüftet Arnie das Rätsel und klärt auf, was hinter „Marko for President“ steckt. „Servus Österreich“, beginnt Arnautovic. Und weiter: „Ich möcht Euch hiermit offiziell sagen. Ja, die Gerüchte stimmen. Jetzt gehen wir das gemeinsam an. Marko Arnautovic for president. Für mehr Feiertage.“

Der Coup dahinter? Eine Werbekampagne von Arnautovic mit Hyundai Austria.

Ob Arnautovic nach der Weltmeisterschaft noch einmal eine neue sportliche Herausforderung, etwa in den USA, sucht oder seine Schuhe endgültig an den Nagel hängt, ist bislang nicht offiziell bestätigt. Klar ist nur, dass „Arnie“ es auch mit 37 Jahren versteht, die Massen zu bewegen.