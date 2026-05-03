37-Jähriger verprügelte Freundin und attackierte Polizisten

Die alarmierte Polizei konnte den 37-Jährigen festnehmen. Er wird zudem angezeigt.
Kärnten. Ein 37-Jähriger ist Sonntagfrüh in Klagenfurt nach einem tätlichen Streit und einem Angriff auf Polizisten festgenommen worden. Zunächst eskalierte die Auseinandersetzung mit seiner 30-jährigen Partnerin, die dabei im Gesicht verletzt wurde und einen Notruf absetzte. Als die Polizei den Sachverhalt aufnehmen wollte, verhielt sich der 37-Jährige plötzlich aggressiv, ging schlagend auf die Polizisten los und versuchte, sie aus der Wohnung zu drängen.
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Nach seiner Festnahme kurz nach Mitternacht wurde der Mann ins Polizeianhaltezentrum eingeliefert. Gegen ihn wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen, außerdem wird er wegen versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt angezeigt.