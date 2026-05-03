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37-Jähriger verprügelte Freundin und attackierte Polizisten
© GettyImages

Festnahme

37-Jähriger verprügelte Freundin und attackierte Polizisten

03.05.26, 12:32
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Die alarmierte Polizei konnte den 37-Jährigen festnehmen. Er wird zudem angezeigt.

Kärnten. Ein 37-Jähriger ist Sonntagfrüh in Klagenfurt nach einem tätlichen Streit und einem Angriff auf Polizisten festgenommen worden. Zunächst eskalierte die Auseinandersetzung mit seiner 30-jährigen Partnerin, die dabei im Gesicht verletzt wurde und einen Notruf absetzte. Als die Polizei den Sachverhalt aufnehmen wollte, verhielt sich der 37-Jährige plötzlich aggressiv, ging schlagend auf die Polizisten los und versuchte, sie aus der Wohnung zu drängen.

Nach seiner Festnahme kurz nach Mitternacht wurde der Mann ins Polizeianhaltezentrum eingeliefert. Gegen ihn wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen, außerdem wird er wegen versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt angezeigt.

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