Bub (4) von Pickup-Truck erfasst und schwer verletzt

Der kleine Bub wurde per Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Tirol. Ein Vierjähriger ist am Samstag auf dem Parkplatz einer Alm in Hopfgarten im Brixental (Bezirk Kitzbühel) von einem Pickup-Truck erfasst worden. Der 22-jährige Chauffeur übersah beim Wenden seines Fahrzeugs den Buben, der auf einem Trettraktor umherfuhr.

Der Vierjährige erlitt Beinverletzungen und wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt im Beisein seines Vaters per Hubschrauber ins Krankenhaus nach St. Johann in Tirol geflogen, informierte die Polizei.