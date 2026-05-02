Alte Bauernregel: "Ein Bienenschwarm im Mai..."

Eine alte Bauernregel sorgt im Frühling für gute Laune bei Österreichs Landwirten. Die Rede ist vom "Bienenschwarm im Mai", der laut Tradition ein ganz besonderes Omen für die kommende Ernte darstellt.

Ein Bienenschwarm im Mai ist laut der bekannten Bauernregel "ein Fuder Heu" wert. Wer die Natur in diesen Tagen beobachtet, erkennt schnell, warum diese alte Weisheit auch heute noch in aller Munde ist und als positives Zeichen für das restliche Jahr gilt.

Segen für die Ernte

Die Bedeutung hinter dem Spruch ist simpel: Ein früher Schwarm im Mai signalisiert ein gesundes und kräftiges Bienenvolk. Da die Insekten zu diesem Zeitpunkt bereits extrem aktiv sind, leisten sie einen massiven Beitrag zur Bestäubung. Das Ergebnis dieser fleißigen Arbeit spiegelt sich direkt in der Natur wider. Ein "Fuder Heu" steht hierbei symbolisch für eine reiche Ausbeute auf den Feldern und Wiesen.

Zeitpunkt entscheidet über Wert

Interessant wird es beim Vergleich mit späteren Monaten. Während der Mai-Schwarm als äußerst wertvoll gilt, sinkt der symbolische Wert laut der erweiterten Regel im Juni bereits auf "ein fettes Schwein". Ein Schwarm im Juli wird oft sogar nur noch mit "einem Ei" verglichen. Der zeitliche Vorsprung im Mai gibt dem Volk genug Zeit, Vorräte für den Winter zu sammeln und gleichzeitig die Frühjahrskulturen zu unterstützen.

Tradition trifft auf Moderne

In Österreich hat diese Bauernregel nach wie vor einen hohen Stellenwert, da sie die enge Verbindung zwischen dem Wetter, der Insektenwelt und dem Erfolg der Landwirtschaft verdeutlicht. Wer also im Mai das charakteristische Summen in der Luft hört, darf sich laut der Überlieferung auf ein ertragreiches Jahr freuen. Die Natur zeigt sich im Wonnemonat von ihrer produktivsten Seite.