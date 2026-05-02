Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital Eurovision Song Contest E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Flughafen Wien Tipps Mein Geld XXXLutz Dating Trends Unsere Tiere 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna Stark in den Tag Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
Babler
© APA/TOBIAS STEINMAURER

Medienminister

ORF: Babler kündigt Reformstart für Sommer an

02.05.26, 07:24
Teilen

Vizekanzler und Medienminister Andreas Babler (SPÖ) will den ORF-Reformprozess früher als zunächst geplant starten.

Im August sollen bei Formaten mit Publikumsbeteiligung Meinungen und Reformvorschläge eingeholt werden. Diese sollen in ein "Zukunftsforum - Ein Konvent für den ORF" mit österreichischen und internationalen Expertinnen und Experten am 10. und 11. September einfließen.

"Es geht einerseits um eine Gremienreform und um die Verhinderung von Machtmissbrauch. Wir müssen aber auch bei den aus dem Lot geratenen Gagenexplosionen eingreifen", sagt Babler dazu in einem Interview mit dem "Standard". Der ORF müsse sich neu aufstellen. Das Zukunftsforum soll die Weichen dafür stellen.

Eine Novellierung des ORF-Gesetzes soll den ORF "schlanker, digitaler, transparenter, bürgernäher, regionaler und nachhaltiger machen", wie aus einem Papier des Ministeriums hervorgeht. Kernpunkte seien neben einer Gremienreform und einer Effizienzsteigerung demnach eine "Anpassung der digitalen Möglichkeiten des ORF" sowie "Maßnahmen bei Spitzengehältern und Nebenbeschäftigungen".

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen