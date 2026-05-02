Jetzt knacken wir fast die 30-Grad-Marke

Österreich darf sich auf ein strahlendes Wochenende freuen. Während die Sonne fast überall dominiert, klettern die Temperaturen ordentlich nach oben und sorgen für Frühlingsfeeling.

Am Samstag zeigt sich das Wetter von seiner besten Seite mit größtenteils ungetrübtem Sonnenschein im ganzen Land. Am ehesten tauchen im Westen zur Sonne ein paar hohe Wolkenfelder auf, während über manchen Bergen kleine Quellwolken entstehen können, prognostizieren die Meteorologen des ORF. Der Wind weht insgesamt schwächer als zuletzt, wobei in Teilen von Oberösterreich lebhafte Böen aus dem Osten möglich sind. Die Temperaturen steigen heute auf angenehme 21 bis 27 Grad an. In einer Höhe von 2.000 Metern klettert das Thermometer von Ost nach West auf Werte zwischen 7 und 13 Grad.

Viel Sonne und sommerliche Wärme

Am Sonntag bleibt es sonnig und am Nachmittag wird es sogar sommerlich warm. Die Höchstwerte liegen laut "ORF"-Bericht zwischen 22 und 29 Grad, wobei es in 2.000 Metern Höhe zu Mittag etwa 8 bis 14 Grad hat. Während es in weiten Teilen bis zum Abend sonnig bleibt, ziehen in Vorarlberg und Tirol im Tagesverlauf ein paar Wolken auf, die vereinzelt kurze Regenschauer bringen können. Der Wind dreht auf Süd bis Südost und frischt lebhaft auf, was an der Nordseite der Alpen für föhnige Bedingungen sorgt.

Wolken und Regen im Westen

Am Montag schwächt der Hochdruckeinfluss ab und im Westen wird bereits schwacher Störungseinfluss wetterbestimmend, berichtet der Wetterdienst "GeoSphere Austria". Damit überwiegen im Westen von der Früh weg die Wolken und ab dem Nachmittag gehen dort lokale Regenschauer nieder. Laut der Prognose bleibt es im Rest des Landes trocken und nach Osten zu ist es weiterhin sehr sonnig mit nur dünnen, hohen Wolkenfasern. Der Wind weht oft mäßig bis lebhaft aus Südost bis Süd, alpennordseitig wird es föhnig. Frühtemperaturen meist 6 bis 11 Grad, Tageshöchsttemperaturen 22 bis 28 Grad, mit den hohen Wolken im Osten.