Sommerfigur: Mit nur dieser einen Sportart straffen Sie Ihren ganzen Körper

Wenn Sie sich rechtzeitig für den Sommer in Topform bringen wollen, brauchen Sie eigentlich nur eine einzige Sportart.

Die Tage werden wärmer, die Vorfreude auf den Sommer steigt und mit ihr der Wunsch nach einem straffen, fitten Körper. Viele von uns quälen sich dafür auf dem Laufband oder heben schwere Gewichte. Doch was wäre, wenn es ein Workout gäbe, das Krafttraining und Ausdauer perfekt vereint, massig Kalorien verbrennt und dabei auch noch unsere Gelenke schont?

Die beste Sportart, um den ganzen Körper zu straffen

Die absolute Wunderwaffe für Ihren Traumkörper ist: Schwimmen! Der Sprung ins kühle Nass ist nicht nur eine erfrischende Abkühlung, sondern das effektivste Ganzkörper-Workout, das Sie machen können. Das liegt vor allem am Wasser.

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Wasser hat eine fast 14-mal höhere Dichte als Luft. Das bedeutet: Jede noch so kleine Bewegung, die Sie im Becken machen, erfordert Kraft. Sie arbeiten permanent gegen einen natürlichen Widerstand an. Ohne dass Sie Hanteln in die Hand nehmen müssen, absolvieren Sie bei jeder Bahn ein intensives Krafttraining. Das baut Muskeln auf und strafft das Gewebe, ohne dass Sie jemals extrem "aufgepumpt" wirken.

Wie Schwimmen Ihren Körper formt

Egal welchen Schwimmstil Sie wählen, Sie trainieren immer den gesamten Körper. So wirkt sich der Sport auf Ihre Problemzonen aus:

Rumpf und flacher Bauch

Um im Wasser nicht unterzugehen und eine waagerechte Position zu halten, muss Ihre Rumpfmuskulatur (Core) permanent angespannt sein. Bei jedem Atemzug und jedem Armzug arbeiten Ihre Bauch- und Rückenmuskeln auf Hochtouren. Das sorgt für eine aufrechte Haltung und eine straffe Mitte.

Knackpo und Beine

Der kräftige Beinschlag ist Ihr Motor im Wasser. Beim Kraulen formen Sie vor allem die Oberschenkel und Waden. Beim Brustschwimmen werden zudem die Innenseiten der Oberschenkel und der große Gesäßmuskel extrem gefordert. Hallo, Knackpo!

Starke Arme

Vor allem beim Kraul- und Rückenschwimmen ziehen und drücken Sie das Wasser mit Kraft nach hinten. Das ist das perfekte Training für Trizeps und Bizeps. Winkearme gehören damit der Vergangenheit an.

Schöner Rücken und Schultern

Eine trainierte Schulter- und obere Rückenpartie lässt die Taille optisch schmaler wirken. Schwimmen dehnt und kräftigt genau diese Bereiche und löst ganz nebenbei auch noch fiese Verspannungen vom Schreibtisch-Alltag.

Der ultimative Kalorienkiller

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Um Muskeln sichtbar zu machen, muss auch das überschüssige Körperfett schmelzen. Auch hier punktet der Wassersport auf ganzer Linie. Schwimmen ist ein hervorragendes Herz-Kreislauf-Training. Je nach Intensität und Schwimmstil verbrennen Sie zwischen 500 und 700 Kalorien pro Stunde. Da das Wasser dem Körper Wärme entzieht, muss Ihr Stoffwechsel zusätzlich arbeiten, um die Körpertemperatur zu halten, ein Extra-Boost für die Fettverbrennung.

Sanft zu den Gelenken, hart zum Fett

Im Gegensatz zum Joggen oder HIIT-Training, bei dem Ihre Knie und Knöchel das Vielfache Ihres Körpergewichts abfangen müssen, sind Sie im Wasser geradezu schwerelos. Das macht Schwimmen zur perfekten Sportart für alle, egal ob Fitness-Anfänger, Menschen mit Übergewicht oder nach einer Verletzung. Sie können bis an Ihr Limit gehen, ohne Ihre Gelenke zu belasten.