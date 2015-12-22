Fit in den Tag

Warum Sie unbedingt Morgensport machen sollten

Warum Sie unbedingt Morgensport machen sollten
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Wer auf nüchternen Magen trainiert verbrennt mehr Fett & hat außerdem gute Laune.
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Joggen am Morgen vertreibt nicht nur Kummer und Sorgen – sondern auch das ein oder andere Fettpölsterchen. Nach dem Aufstehen ohne Frühstück erstmal eine Runde zu laufen kostet Überwindung, ist aber weitaus effektiver, als am Abend zu sporteln. Eine Studie von der Northumbria University zeigt, dass man in der Früh 20 % mehr Fett beim Sport verbrennt..

Entspannt & zufrieden
Doch nicht nur dem Körper bringt Morgensport zahlreiche Vorteile, die Psyche profitiert ebenfalls davon. Beim Morgensport wird das Glückshormon Serotonin ausgeschüttet, das shclechte Stimmung im Nu vertreibt. Wer es morgens lieber langsamer angehen will, kann sich mit 20 Mintuen Yoga ebenfalls etwas Gutes tun und Energie für den bevorstehenden Tag tanken. Und: Wer abends müde nachhause kommt, muss sich nicht noch zum Sport aufraffen.

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