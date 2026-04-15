Mit dieser einen Pilates-Übung wirken Sie sofort 10 Jahre jünger

Pilates liegt voll im Trend und das aus gutem Grund. Das kontrollierte Ganzkörpertraining strafft nicht nur die Figur, sondern birgt auch ein echtes Anti-Aging-Geheimnis. Wir verraten Ihnen, welche simple Übung Sie sofort um bis zu 10 Jahre jünger aussehen lässt.

Elegantes Training, maximale Wirkung: Pilates hat längst sein Image als „sanfte Gymnastik“ abgelegt und sich als hocheffektives Ganzkörpertraining etabliert. Im Mittelpunkt von Pilates steht die bewusste Kontrolle über jede einzelne Bewegung. Körper und Geist verschmelzen durch die Übungen und eine tiefe, kontrollierte Atmung. Bauch, Rücken und Beckenboden werden intensiv und vor allem in der Tiefe trainiert. Und genau hier liegt der Schlüssel zum optischen Verjüngungseffekt.

Warum Haltung das neue Anti-Aging ist

Was lässt einen Menschen eigentlich „alt“ wirken? Es sind oft nicht die Fältchen um die Augen, sondern eine eingesunkene Körperhaltung, hängende Schultern und ein unsicherer Gang. Was wir bei anderen Menschen als „jugendlich“ wahrnehmen, hat nämlich vor allem mit zwei Dingen zu tun: Haltung und Ausstrahlung.

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Wer mit hängenden Schultern durchs Leben geht, wirkt automatisch älter und müder. Wer hingegen aufrecht steht, sich geschmeidig bewegt und eine starke Körperspannung besitzt, strahlt pure Vitalität und Frische aus. Genau hier setzt Pilates an und eine ganz bestimmte Übung bündelt all diese verjüngenden Effekte in Perfektion.

Die „Hundreds“: Ihre neue Anti-Aging-Geheimwaffe

Dieser absolute Pilates-Klassiker ist fester Bestandteil vieler Profi-Trainingsprogramme und ein echter Gamechanger für Ihre Haltung: Die sogenannten „Hundreds“ (die Hunderter).

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Eine Übersichtsarbeit im renommierten „Journal of Bodywork and Movement Therapies“ bestätigt, dass Pilates-Training die Haltung, die Rumpfstabilität und die funktionelle Beweglichkeit messbar positiv beeinflusst. Das Resultat: Sie gehen aufrechter, stabiler und deutlich dynamischer durch den Alltag, ein absoluter Jungbrunnen für Ihre Ausstrahlung.

So funktioniert der Verjüngungs-Booster

Für diese Übung brauchen Sie kein teures Pilates-Studio und keine Geräte. Eine bequeme Matte reicht völlig aus. So führen Sie die „Hundreds“ richtig aus:

Die Ausgangsposition: Legen Sie sich flach auf den Rücken und heben Sie die Beine im 90-Grad-Winkel an. Profis können die Beine auch gestreckt schräg nach vorne strecken. Der Crunch: Heben Sie Kopf, Schultern und den oberen Rücken leicht von der Matte an. Ihr Blick ist fest auf den Bauchnabel gerichtet, der Bauch ist tief nach innen gezogen und aktiv angespannt. Die Arme: Strecken Sie beide Arme lang neben dem Körper aus, sie schweben knapp über dem Boden. Die Action: Beginnen Sie nun, die gestreckten Arme kraftvoll und kontrolliert auf und ab zu pumpen. Die Atmung: Atmen Sie für fünf Pumpbewegungen tief durch die Nase ein und für fünf Pumpbewegungen kraftvoll durch den Mund aus. Das machen Sie, bis Sie 100 kleine Armbewegungen (10 Atemzyklen) erreicht haben.

Wichtig: Achten Sie darauf, dass Ihr unterer Rücken die Matte berührt und Sie nicht ins Hohlkreuz fallen.

Darum wirkt die Übung Wunder

Die „Hundreds“ feuern gezielt die tiefe Bauchmuskulatur an, trainieren die Atemkontrolle und verlangen Ihrer Haltemuskulatur Ausdauer ab. Während Sie die Position halten und pumpen, arbeitet Ihr gesamter Rumpf wie ein festes, inneres Korsett. Dieses Korsett stützt Ihre Wirbelsäule, zieht Sie in die Länge und sorgt für einen flacheren Bauch. Das Ergebnis ist eine stabilere Körpermitte, eine aufrechte, stolze Haltung und eine deutlich definiertere Silhouette. Diese Kombination lässt Sie nicht nur fitter, sondern sofort um Jahre jünger wirken.