Hype-Check: Für wen der Trend-Sport Reformer Pilates gefährlich werden kann

Der Megatrend Reformer Pilates erobert Fitnesssudios gerade im Sturm. Was auf Social Media elegant und leicht aussieht, ist in Wahrheit ein knallhartes Training, das nicht für jeden Körper ohne Risiko ist.

Gefühlt trainiert derzeit jeder auf dem fahrbaren Schlitten mit Federn und Seilzügen. Doch während Influencer scheinbar mühelos über das Gerät gleiten, unterschätzen viele das Verletzungsrisiko. Denn Fakt ist: Reformer Pilates ist kein Kuschelkurs, sondern die nächste Stufe nach dem Mattentraining. Die Übungen sind durch den Widerstand der Federn deutlich schwerer und fordern eine fortgeschrittene Rumpfspannung.

Achtung: Wann Sie den Schlitten lieber meiden sollten

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Obwohl das Training grundsätzlich anpassbar ist, gibt es klare Warnsignale. Wer untrainiert oder mit Vorerkrankungen auf den Reformer steigt, riskiert mehr, als er gewinnt. In diesen Fällen ist absolute Vorsicht geboten:

Akute Verletzungen & Beschwerden: Bei einem frischen Bandscheibenvorfall, akuten Rückenschmerzen oder Knieverletzungen ist der Reformer tabu. Hier muss erst der Arzt oder die Ärztin grünes Licht geben!

Bei einem frischen Bandscheibenvorfall, akuten Rückenschmerzen oder Knieverletzungen ist der Reformer tabu. Hier muss erst der Arzt oder die Ärztin grünes Licht geben! Schwangere ohne Erfahrung: Wer vor der Schwangerschaft nie Pilates gemacht hat, sollte jetzt nicht damit anfangen. Die ungewohnten Belastungen auf die Bauchwand und den Beckenboden können in dieser Phase kontraproduktiv sein.

Wer vor der Schwangerschaft nie Pilates gemacht hat, sollte jetzt nicht damit anfangen. Die ungewohnten Belastungen auf die Bauchwand und den Beckenboden können in dieser Phase kontraproduktiv sein. Akute Arthritis-Schübe: Pilates kann bei Gelenkproblemen helfen, aber niemals während einer akuten Entzündung! Die Belastung durch die Federn kann den Schmerz verschlimmern.

Erst Matte, dann Maschine!

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Der größte Fehler vieler Anfänger ist die Ungeduld. Da der Reformer die Übungen durch den instabilen Untergrund massiv erschwert, gilt eine goldene Regel: Wer die Übungen auf der Matte nicht beherrscht, hat am Gerät nichts verloren.

Die Basis für einen gesunden Körper ist die korrekte Ausführung. Nur wer seine Körpermitte („Powerhouse“) bereits kontrollieren kann, profitiert wirklich vom Kraft-Booster Reformer Pilates. Starten Sie immer mit einem Einführungskurs bei zertifizierten Trainer:innen und hören Sie auf Ihr Körpergefühl.