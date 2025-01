Showdown zur Primetime: Feller in Lauerstellung

Atle Lie McGrath geht beim Slalom-Klassiker in Madonna als überlegener Halbzeit-Führender in die Entscheidung (20.45 Uhr, ORF1 live). Dahinter bahnt sich eine Sekunden-Krimi an. Manuel Feller lauert mit nur 9 Hundertstel Rückstand auf das Podest auf Platz 4.

0,62 Sekunden liegt der Norweger vor dem zweitplatzierten Schweizer Loic Meillard, Dritter ist der Kroate Samuel Kolega (+0,65). Bester Österreicher: Manuel Feller. Der Tiroler rangiert mit +0,74 auf Position vier, sein Landsmann Michael Matt (+1,01) ist vorerst Siebenter. Fabio Gstrein, Johannes Strolz, Dominik Raschner und Adrian Pertl lagen nach den Top Ten innerhalb von acht Hundertstelsekunden beieinander. Nicht mehr dabei sein werden dann Marco Schwarz, der nach wenigen Sekunden einfädelte, und Joshua Sturm. Auch der Franzose Clement Noel, der Gewinner der ersten zwei Slaloms in diesem Winter, und der Norweger Timon Haugan, Sieger in Alta Badia, flogen raus. Start des zweiten Durchgangs ist um 20.45 Uhr (live ORF 1).