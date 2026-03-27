Mit Steh-Pilates zum Traumkörper: Die 3 besten Übungen für zwischendurch

Wer sagt eigentlich, dass man für ein intensives Core-Training immer eine Matte oder teure Reformer-Geräte braucht? Wer wenig Zeit hat, aber trotzdem eine definierte Mitte und eine stolze Haltung will, setzt jetzt auf Standing Pilates.

Vergessen Sie das mühsame Ausrollen der Matte! Pilates funktioniert nämlich wunderbar im Stehen. Der Clou: Da Sie ständig gegen die Schwerkraft arbeiten, werden Ihre Balance und die tiefe Rumpfmuskulatur sogar noch intensiver gefordert.

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1. Standing Roll Down: Die Wunder-Waffe für den Rücken

Diese Übung ist der perfekte Energiekick für zwischendurch. Sie mobilisiert Ihre Wirbelsäule und löst Verspannungen im Handumdrehen.

So geht’s: Stellen Sie sich hüftbreit hin, die Knie bleiben locker. Atmen Sie tief ein. Mit der Ausatmung rollen Sie nun ganz langsam Wirbel für Wirbel nach unten ab, beginnen Sie beim Kopf, lassen Sie die Schultern locker und die Arme schwer hängen. Gehen Sie nur so weit, wie es sich gut anfühlt. Mit der nächsten Einatmung rollen Sie sich kontrolliert wieder nach oben auf.

Stellen Sie sich hüftbreit hin, die Knie bleiben locker. Atmen Sie tief ein. Mit der Ausatmung rollen Sie nun ganz langsam Wirbel für Wirbel nach unten ab, beginnen Sie beim Kopf, lassen Sie die Schultern locker und die Arme schwer hängen. Gehen Sie nur so weit, wie es sich gut anfühlt. Mit der nächsten Einatmung rollen Sie sich kontrolliert wieder nach oben auf. Wirkung: Lockert den gesamten Rücken- und Schulterbereich, verbessert die Beweglichkeit der Wirbelsäule und bringt Ihre Atmung zur Ruhe.

2. Standing Leg Lift: Der Geheim-Trick für die Körpermitte

Hier ist Balance gefragt! Diese Übung sieht simpel aus, hat es aber in sich, wenn man sie präzise ausführt.

So geht’s: Stehen Sie aufrecht und verlagern Sie Ihr Gewicht auf ein Bein. Spannen Sie Bauch und Gesäß fest an. Heben Sie das andere Bein gestreckt etwa 20 bis 30 cm nach vorne an. Wichtig: Der Oberkörper darf sich dabei nicht bewegen! Halten Sie die Spannung für 3 bis 5 Sekunden und senken Sie das Bein langsam wieder ab. Wiederholen Sie den Vorgang und wechseln Sie dann die Seite.

Stehen Sie aufrecht und verlagern Sie Ihr Gewicht auf ein Bein. Spannen Sie Bauch und Gesäß fest an. Heben Sie das andere Bein gestreckt etwa 20 bis 30 cm nach vorne an. Wichtig: Der Oberkörper darf sich dabei nicht bewegen! Halten Sie die Spannung für 3 bis 5 Sekunden und senken Sie das Bein langsam wieder ab. Wiederholen Sie den Vorgang und wechseln Sie dann die Seite. Wirkung: Stärkt die tiefe Bauchmuskulatur extrem effektiv, verbessert das Gleichgewicht und trainiert bewusst die Körpermitte.

3. Slow Standing Crunches – Der Sixpack-Garant

Die ultimative Übung für eine definierte Taille und eine starke Bauchpartie, ganz ohne lästige Sit-ups auf dem harten Boden.

So geht’s: Stellen Sie sich für die letzte Übung aufrecht hin. Platzieren Sie Ihre Füße etwa hüftbreit auseinander, verschränken Sie Ihre Finger hinter dem Kopf und winkeln Sie die Ellenbogen nach außen. Strecken Sie dann Ihr linkes Bein in einem 45-Grad-Winkel nach außen und strecken Sie die Zehen. Ziehen Sie jetzt Ihr linkes Knie langsam zum Oberkörper und beugen Sie Ihren rechten Ellenbogen zum Knie. Ziehen Sie dabei Ihren Bauchnabel nach innen und atmen Sie hörbar aus. Strecke Sie sich danach langsam und kontrolliert wieder aus.

Stellen Sie sich für die letzte Übung aufrecht hin. Platzieren Sie Ihre Füße etwa hüftbreit auseinander, verschränken Sie Ihre Finger hinter dem Kopf und winkeln Sie die Ellenbogen nach außen. Strecken Sie dann Ihr linkes Bein in einem 45-Grad-Winkel nach außen und strecken Sie die Zehen. Ziehen Sie jetzt Ihr linkes Knie langsam zum Oberkörper und beugen Sie Ihren rechten Ellenbogen zum Knie. Ziehen Sie dabei Ihren Bauchnabel nach innen und atmen Sie hörbar aus. Strecke Sie sich danach langsam und kontrolliert wieder aus. Wirkung: Diese Übung formt die schrägen Bauchmuskeln und sorgt für eine schmale Taille sowie eine verbesserte Koordination.

So holen Sie das Maximum aus Ihrem Training

Individueller Fokus: Passen Sie die Intensität immer an Ihr persönliches Fitnesslevel an.

Passen Sie die Intensität immer an Ihr persönliches Fitnesslevel an. Das perfekte Timing: Versuchen Sie, jede Übung zunächst für 30 bis 60 Sekunden konsequent durchzuhalten.

Versuchen Sie, jede Übung zunächst für 30 bis 60 Sekunden konsequent durchzuhalten. Slow-Motion-Effekt: Achten Sie penibel auf Ihre Atmung und führen Sie die Bewegungen langsam und bewusst aus. Das ist weitaus effektiver als schnelle, unsaubere Intervalle und macht das Training erst so richtig intensiv!

Achten Sie penibel auf Ihre Atmung und führen Sie die Bewegungen langsam und bewusst aus. Das ist weitaus effektiver als schnelle, unsaubere Intervalle und macht das Training erst so richtig intensiv! Perfektion zuerst: Steigern Sie die Dauer oder die Belastung erst dann, wenn Sie die Abläufe absolut sicher beherrschen.

Steigern Sie die Dauer oder die Belastung erst dann, wenn Sie die Abläufe absolut sicher beherrschen. Der Turbo-Boost: Lust auf eine Extra-Challenge? Mit zusätzlichen Hand- oder Fußgelenksgewichten fordern Sie Ihre Muskeln noch gezielter heraus und bringen Ihre Figur-Formung auf das nächste Level.

Auf geht's worauf warten Sie noch? Straffes Körpergefühl geht jetzt auch ganz ohne Matte.