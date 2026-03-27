Abnehmspritzen im Check: Stiftung Warentest warnt - Nur 2 Wirkstoffe bestehen Test!

Der Hype um die „Abnehmspritze“ nimmt nicht ab, doch jetzt folgt die Ernüchterung: Stiftung Warentest hat 17 Präparate unter die Lupe genommen und fällt ein hartes Urteil. Während zwei Wirkstoffe als „Wunder-Waffe“ gegen Adipositas glänzen, warnen die Experten vor anderen.

Sie versprechen den Traumkörper per Knopfdruck: Abnehmspritzen wie Wegovy oder Mounjaro sind seit einigen Jahren in aller Munde. Doch halten sie auch, was das Marketing verspricht? Die Experten der Stiftung Warentest haben jetzt den großen „Science-Check“ gemacht und alle in Deutschland und Österreich relevanten Arzneimittel zur Gewichtsreduktion (insgesamt 17 Präparate) analysiert. Das Ergebnis: Viele fallen gnadenlos durch!

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Diese zwei Wirkstoffe wirken wirklich

Nur zwei von vier untersuchten Wirkstoffen bekamen von den Testern das Prädikat „geeignet“. Wer wirklich gegen die Kilos kämpfen will, sollte laut Studie auf diese Substanzen setzen:

Tirzepatid (Markenname: Mounjaro): Wer sich die wöchentliche Spritze setzt, kann laut Stiftung Warentest nach einem Jahr mit einem Gewichtsverlust von 13 bis 19 Prozent rechnen.

(Markenname: Mounjaro): Wer sich die wöchentliche Spritze setzt, kann laut Stiftung Warentest nach einem Jahr mit einem Gewichtsverlust von 13 bis 19 Prozent rechnen. Semaglutid (Markenname: Wegovy): Hier purzeln im Schnitt 9 bis 12 Prozent des Körpergewichts nach einem Jahr Therapie.

Der Haken: Diese Ergebnisse gibt es nicht geschenkt. „Die Kilos schwinden nur dann dauerhaft, wenn man gleichzeitig die Ernährung umstellt und sich mehr bewegt“, betonen die Experten.

Achtung, Nebenwirkungs-Gefahr: Von diesen Mitteln wird abgeraten

Nicht alles, was schlank macht, ist auch gesund. Die Stiftung Warentest rät von zwei altbekannten Mitteln explizit ab, da die Risiken den Nutzen überwiegen:

Liraglutid (Saxenda): Mit nur 4 bis 5 Prozent Gewichtsverlust pro Jahr ist der Effekt mau. Dafür ist die Liste der Nebenwirkungen lang – viele Patienten brechen die Therapie vorzeitig ab.

(Saxenda): Mit nur 4 bis 5 Prozent Gewichtsverlust pro Jahr ist der Effekt mau. Dafür ist die Liste der Nebenwirkungen lang – viele Patienten brechen die Therapie vorzeitig ab. Orlistat (Fettblocker): Auch hier ist die Wirkung laut Testern minimal (nur 2 bis 4 Prozent weniger Gewicht nach zwei Jahren). Das Urteil: „Wenig geeignet“.

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Was passiert nach dem Absetzen?

Obwohl Mounjaro und Wegovy wirken, greifen sie massiv in unseren Hormonhaushalt ein. Sie täuschen dem Gehirn Sättigung vor und bremsen die Magenentleerung. Doch die Experten warnen vor dem Jo-Jo-Effekt 2.0.

„Da diese Mittel erst seit wenigen Jahren auf dem Markt sind, fehlen Langzeitstudien über Jahrzehnte“, so der Tenor der Tester. Sobald die Spritze abgesetzt wird, droht die „Kilo-Falle“: Das Gewicht schießt bei vielen Patienten sofort wieder nach oben.

Lebensgefahr Internet-Kauf: Finger weg von Fake-Spritzen!

Ein ärztliches Rezept ist für alle wirksamen Spritzen absolute Pflicht. Claudia Michael, Gesundheitsexpertin der Stiftung Warentest, spricht eine deutliche Warnung aus: „Kaufen Sie niemals Abnehmspritzen auf eigene Faust im Internet! Diese können verbotene Wirkstoffe oder gefährliche Substanzen enthalten, die Ihren Körper ruinieren.“

Die Spritze kann eine starke Unterstützung bei starkem Übergewicht (Adipositas) sein, ist aber kein Lifestyle-Spielzeug für die Bikinifigur zwischendurch. Sprechen Sie unbedingt mit Ihrem Arzt, bevor Sie diesen Weg wählen.