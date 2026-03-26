Igitt! Schimmelpilzgift in beliebter Ketchup-Marke entdeckt

Ob zum Schnitzel, Pommes oder zum Würstel: Ketchup ist in Österreich in fast jedem Haushalt zu finden. Doch ein aktueller Test der Stiftung Warentest sorgt jetzt für miese Stimmung am Esstisch. Ausgerechnet ein Klassiker aus Österreich rasselt wegen Schimmelpilzgiften gnadenlos durch.

Kurz vor der Grillsaison trifft eine Nachricht alle Grill-Fans besonders hart: Felix Tomaten Ketchup, der gefühlt in jedem Kühlschrank zwischen Boden- und Neusiedlersee steht, ist im Labor krachend durchgefallen. Die Experten der Stiftung Warentest vergaben die Note „Mangelhaft“.

Der Grund ist alles andere als appetitlich: Im Labor wurde das Schimmelpilzgift Alternariol nachgewiesen. Und zwar nicht zu knapp! Die Konzentration lag stolze achtmal höher als der EU-Richtwert. Solche Gifte landen in der Flasche, wenn Tomaten zu spät geerntet oder falsch gelagert werden. Ein klares Foul in Sachen Rohstoffqualität, das auch geschmacklich nicht überzeugen konnte.

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Zucker-Falle: Heinz

Auch der Weltmarktführer Heinz kommt im Testbericht nicht ungeschoren davon. Wer auf seine Linie achtet, sollte hier ganz genau hinschauen: Mit 26,6 Gramm Zucker pro 100 Milliliter ist der Klassiker die absolute Zuckerbombe im Feld.

„Ein einziger Esslöffel enthält bereits elf Prozent der maximalen Tagesmenge an Zucker, die die WHO für Vorschulkinder toleriert“, warnt Testleiterin Julia Schwietering.

Besonders tückisch: Die zuckerreduzierten Alternativen mit Süßstoffen konnten im Geschmackstest nicht mithalten und erhielten meist nur ein „Befriedigend“.

Plastik-Frust

Doch nicht nur der Inhalt, auch die Verpackung sorgt für Ärger. Wer glaubt, mit Plastikflaschen der Umwelt etwas Gutes zu tun (weil „recycelbar“ draufsteht), wird oft getäuscht. Neun von sechzehn Kunststoffflaschen sind laut Test gar nicht recyclingfähig, weil die Etikettenkleber die Maschinen blockieren.

Überraschungssieger: Born schlägt die Weltmarktführer

Trotzdem gibt es auch gute Nachrichten: Nicht die globalen Giganten, sondern ein Traditionsbetrieb aus Thüringen sichert sich den Thron. Born Tomaten Ketchup ist der strahlende Sieger des Tests. Mit einer sensationellen Note 1,0 in der Sensorik ließ er die Konkurrenz hinter sich. Die Tester schwärmten von einem „intensiven, fruchtigen Tomatenaroma“. Wer also das beste Ketchup sucht, sollte beim nächsten Einkauf nach dieser Marke Ausschau halten.