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Gault&Millau Test: Das sind die besten Essiggurkerl aus dem Supermarkt
© Getty Images

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Gault&Millau Test: Das sind die besten Essiggurkerl aus dem Supermarkt

23.03.26, 10:14
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Knackig, würzig, perfekt ausbalanciert, so soll das ideale Essiggurkerl schmecken. Doch welche aus dem Supermarkt überzeugen wirklich? Gault&Millau hat sich durch mehrere Sorten gekostet und zeigt, welche Gurkerl im Blindtest ganz vorne landen. 

Das Essiggurkerl ist in Österreich mehr als nur eine Beilage: Es ist Kult. Ob zum Würstelstand, auf der Brettljause oder im Wurstsemmerl: Die kleinen, eingelegten Gurken gehören einfach dazu. Umso spannender ist die Frage: Welche schmecken eigentlich wirklich gut? Genau das hat jetzt das Team von Gault&Millau herausgefunden, mit einem großen Blindtest durch Supermarkt-Regale in Wien und Umgebung. 

Gault&Millau Test: Das sind die besten Essiggurkerl aus dem Supermarkt
© Getty Images

Der große Gurkerl-Check

Für den Test wurden insgesamt 13 verschiedene Essiggurkerl anonym eingekauft und verkostet. Im Fokus standen dabei die kleinen Varianten, also klassische Cornichons mit etwa drei bis sechs Zentimetern Länge. Genau jene, die man am liebsten snackt oder ins Semmerl packt.

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Die Jury? Eine Mischung aus echten Food-Profis: Von Kochbuch-Autorin Alexandra Palla, Patricia Pölzl vom Würstelstand „eh scho wuascht”, die Sensorikerinnen Romana Fertl und Caroline Schlinter-Maltan sowie Bernhard Degen und Derya Metzler von Gault&Millau.

Was macht ein perfektes Essiggurkerl aus?

Bevor es ernst wurde, gab es ein sogenanntes „Pegelgurkerl“. Klingt lustig, ist aber clever: Eine gemeinsame Verkostung, um sich auf Bewertungskriterien zu einigen.

Gault&Millau Test: Das sind die besten Essiggurkerl aus dem Supermarkt
© Getty Images

Danach wurde blind getestet und zwar nach diesen Punkten:

  • Geruch
  • Knackigkeit (ganz wichtig!)
  • Geschmack
  • Farbe

Dazu kommt eine perfekte Balance aus Süße und Säure und Gewürze, die den Geschmack unterstützen, aber nicht dominieren. 

Die Top 10 aus dem Supermarkt

  1. Efko Delikatess Gurken süß-sauer
  2. Spar Natur*pur Bio-Cornichons
  3. Staud’s Kleine Gürkchen
  4. Spar Kleine feine Gurken
  5. Efko Essiggurken
  6. Hengstenberg Cornichons klassisch-fein
  7. Freshona Cornichons (Lidl)
  8. Clever Cornichons Klassik (Billa)
  9. Pepi's Piccolo Gurkerl
  10. Greenland Cornichons mit Kräutern (Penny) 

Besonders spannend: Nicht nur Premium-Produkte schneiden gut ab, auch günstige Varianten sind vorne mit dabei. 

 

Der Test zeigt: Qualität steckt nicht nur im Preis. Wer auf Knackigkeit, ausgewogene Säure und gute Würze achtet, findet auch im Supermarkt richtig gute Essiggurkerl, ganz ohne Feinkostladen.

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