US-Kultsnack Cheez-It kommt nach Österreich
Österreich cruncht

US-Kultsnack Cheez-It kommt nach Österreich

13.03.26, 11:49
Ein Snack, der in den USA seit Generationen Kultstatus hat, landet jetzt endlich auch hierzulande: Cheez-It zieht ins österreichische Snackregal ein. 

Die Geschichte von Cheez-It beginnt bereits 1921 in Dayton, Ohio. Damals startete der Snack als kleiner, quadratischer Käsecracker - gebacken mit echtem Käse und mit einem unverwechselbaren Crunch. Über die Jahrzehnte entwickelte sich daraus ein echter Klassiker der US-Snackkultur. Ganze Generationen sind mit dem typischen Cheez-It-Biss aufgewachsen. Kein Wunder also, dass die Marke mittlerweile weit über die USA hinaus Kultstatus genießt. Mit dem Österreich-Launch kommt nun eine moderne Variante ins Regal: Cheez-It Snap’d. Die neuen Snacks sind dünner, leichter und besonders knusprig – aber genauso intensiv im Käsegeschmack. 

US-Kultsnack Cheez-It kommt nach Österreich
Zwei Sorten zum Start

Zum Marktstart gibt es in Österreich zwei Varianten:

  • Double Cheese: Doppelt käsig und besonders intensiv im Geschmack. 
  • Cheese & Chilli: Kräftiger Käsegeschmack trifft auf eine leichte Schärfe.

Beide Sorten sind gebacken, besonders knusprig und haben die charakteristische, leicht gebogene Form der Snap’d-Version. 

US-Kultsnack Cheez-It kommt nach Österreich
Vom viralen Chipstoast zum Cheez-It-Moment

Zum Österreich-Launch setzt Cheez-It mit Michi Buchinger auf eine Portion Nostalgie und holt sich jemanden ins Boot, der ziemlich gut zur Marke passt. Der Autor, Kabarettist und Popkultur-Kommentator wurde vor rund 15 Jahren mit seinem legendären „Chipstoast“-Video bekannt, das damals aus der Küche seiner Eltern im Burgenland viral ging und zu einem frühen Internet-Hit wurde.

US-Kultsnack Cheez-It kommt nach Österreich
Die Idee hinter dem Video: einfache, unkomplizierte Snackmomente feiern. Genau daran knüpft Buchinger nun auch im Zuge des Cheez-It-Starts in Österreich an und schlägt augenzwinkernd die Brücke zwischen seinem ersten viralen Küchenexperiment und dem neuen Crunch im Snackregal. 

Wo es Cheez-It in Österreich gibt

Die neuen Cheez-It Snap’d sind bereits in ausgewählten Filialen von
Eurospar, Interspar und MPreis erhältlich.

Ab April 2026 sollen die Snacks außerdem bei REWE Group - also etwa bei Billa oder Billa Plus  in den Regalen stehen.

